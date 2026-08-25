"Стати німцем": Винник зробив заяву про зміну громадянства

Артист зізнався, що за 26 років життя в Берліні почувається в Німеччині комфортніше, ніж в Україні.

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Олег Винник - зміна громадянства / колаж: Главред, скріншот із відео

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Який статус має Олег Винник у Німеччині зараз

Як співак пояснив своє бажання змінити громадянство

Український співак Олег Винник, який виїхав з країни після початку повномасштабного вторгнення, зробив скандальну заяву про можливу відмову від українського паспорта. В інтерв’ю на YouTube-каналі "Агент Провокатор" артист заявив, що зараз мешкає за кордоном на правах резидента Німеччини, проте може стати повноправним громадянином цієї країни.

За словами Винника, у Берліні він проживає вже 26 років. Доросле життя він провів за межами України, куди приїжджав виключно по роботі або в гості. Саме тому особливості німецького побуту та середовища йому ближчі й зрозуміліші.

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Де зараз Олег Винник / скрін з відео

"Зараз у мене немає німецького громадянства. Я резидент Німеччини. 26 років я живу тут, понад 20 з яких я є резидентом цієї країни. Напевно, було б правильно стати німцем. Моє життя тут. Я тут усе розумію краще, ніж на батьківщині. В Україні я навчався, приїжджав туди на роботу, у гості. Там я був "на валізах". 26 років ти перебуваєш у цьому середовищі, тому, напевно, було б правильно сьогодні стати німцем. Але так склалася доля, що я поки що українець", - висловився виконавець.

Крім того, співак відреагував на можливу хвилю хейту та осуду з боку співвітчизників. Винник переконаний, що його прагнення до комфорту цілком природне.

Олег Винник - інтерв’ю / скрін з відео

"Мене можна засуджувати, але я знаю, що більшість нормальних людей у світі хотіла б жити так, як я в Німеччині - цивілізовано. До речі, зараз можна мати два громадянства. Поки у нас війна, це все складна тема", - вважає артист.

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Про персону: Олег Винник Олег Винник - український співак, композитор і автор пісень. Активну кар’єру розпочав у Німеччині, Австрії та Швейцарії як актор мюзиклів. З 2011 року підкорює українську сцену. Випустив 6 студійних альбомів. У перші дні повномасштабної війни в Україні покинув країну та обірвав зв’язок із шанувальниками. Лише в червні 2023 року Винник дав перше інтерв’ю, в якому зізнався, що таке рішення було зумовлене неназваною хворобою.

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