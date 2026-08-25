Рус
StarsМода та красаСтосункиГороскопРецептиПрикметиЗдоров'яПривітанняКіно та ТБШоуЛайфхакиСонникДім і затишокМатусямЖиттяСвятаСад і городЗіркиАвто
Читати російською
  1. Новини
  3. Зірки

"Стати німцем": Винник зробив заяву про зміну громадянства

Христина Трохимчук
25 серпня 2026, 16:39
google news Підпишіться
на нас в Google
Артист зізнався, що за 26 років життя в Берліні почувається в Німеччині комфортніше, ніж в Україні.
Олег Винник - зміна громадянства
Олег Винник - зміна громадянства / колаж: Главред, скріншот із відео

Ви дізнаєтеся:

  • Який статус має Олег Винник у Німеччині зараз
  • Як співак пояснив своє бажання змінити громадянство

Український співак Олег Винник, який виїхав з країни після початку повномасштабного вторгнення, зробив скандальну заяву про можливу відмову від українського паспорта. В інтерв’ю на YouTube-каналі "Агент Провокатор" артист заявив, що зараз мешкає за кордоном на правах резидента Німеччини, проте може стати повноправним громадянином цієї країни.

За словами Винника, у Берліні він проживає вже 26 років. Доросле життя він провів за межами України, куди приїжджав виключно по роботі або в гості. Саме тому особливості німецького побуту та середовища йому ближчі й зрозуміліші.

відео дня
Олег Винник - німецьке громадянство
Де зараз Олег Винник / скрін з відео

"Зараз у мене немає німецького громадянства. Я резидент Німеччини. 26 років я живу тут, понад 20 з яких я є резидентом цієї країни. Напевно, було б правильно стати німцем. Моє життя тут. Я тут усе розумію краще, ніж на батьківщині. В Україні я навчався, приїжджав туди на роботу, у гості. Там я був "на валізах". 26 років ти перебуваєш у цьому середовищі, тому, напевно, було б правильно сьогодні стати німцем. Але так склалася доля, що я поки що українець", - висловився виконавець.

Крім того, співак відреагував на можливу хвилю хейту та осуду з боку співвітчизників. Винник переконаний, що його прагнення до комфорту цілком природне.

Олег Винник - інтерв'ю
Олег Винник - інтерв’ю / скрін з відео

"Мене можна засуджувати, але я знаю, що більшість нормальних людей у світі хотіла б жити так, як я в Німеччині - цивілізовано. До речі, зараз можна мати два громадянства. Поки у нас війна, це все складна тема", - вважає артист.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Останні новини шоу-бізнесу

Раніше Главред повідомляв, що зірка серіалу "Школа" Ірина Кудашова виходить заміж. Актриса поділилася радісною новиною про заручини, які відбулися під час романтичної поїздки до Італії на озеро Комо, опублікувавши емоційні кадри зі своїм обранцем.

Також у мережі обговорюють зміни в зовнішності Валерія Леонтьєва на "Новій хвилі". 77-річний співак з'явився перед публікою абсолютно невпізнанним і в темних сонцезахисних окулярах, що викликало хвилю чуток про пластичну операцію та підтяжку шкіри.

Читайте також:

Про персону: Олег Винник

Олег Винник - український співак, композитор і автор пісень. Активну кар’єру розпочав у Німеччині, Австрії та Швейцарії як актор мюзиклів. З 2011 року підкорює українську сцену. Випустив 6 студійних альбомів. У перші дні повномасштабної війни в Україні покинув країну та обірвав зв’язок із шанувальниками. Лише в червні 2023 року Винник дав перше інтерв’ю, в якому зізнався, що таке рішення було зумовлене неназваною хворобою.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

google news Слідкуйте за подіями разом з
Главредом в Google!
Олег Винник новини шоу бізнесу
Новини партнерів

Головне за день

Більше
Таємно і на військовому літаку: навіщо директор ЦРУ прибув до Москви

Таємно і на військовому літаку: навіщо директор ЦРУ прибув до Москви

18:39Світ
РФ втратила частину авіації: в ГУР сказали, скільки Ту-95 і Ту-160 залишилося

РФ втратила частину авіації: в ГУР сказали, скільки Ту-95 і Ту-160 залишилося

17:53Війна
У Кремлі зробили цинічну заяву про Донбас і мирний план Зеленського

У Кремлі зробили цинічну заяву про Донбас і мирний план Зеленського

17:06Війна
Реклама

Популярне

Більше
Швидке прання - не дає зекономити: яку програму на пралці краще обрати

Швидке прання - не дає зекономити: яку програму на пралці краще обрати

Як легко і швидко почистити диван без хімчистки - що потрібно додати у воду

Як легко і швидко почистити диван без хімчистки - що потрібно додати у воду

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці сплячого тигреня в кріслі за 42 с

Тест на IQ: потрібно знайти 3 відмінності на картинці сплячого тигреня в кріслі за 42 с

Бур'яни засохнуть разом з корінням: потрібен один засіб, який є в домі

Бур'яни засохнуть разом з корінням: потрібен один засіб, який є в домі

Невпізнанний Леонтьєв з'явився в РФ: що сталося з обличчям артиста

Невпізнанний Леонтьєв з'явився в РФ: що сталося з обличчям артиста

Останні новини

19:10

Денисенко пояснив, як закритий Ормуз грає на руку Росії

19:00

Вступ України до ЄС та НАТО: тривожний прогноз ексглави МЗСВідео

18:50

"Чорне море - не локальне питання": Буданов про безпеку портів і судноплавства

18:45

Втратив усе: Цекало пішов ва-банк заради своєї дружини, яка тане на очах

18:41

Ціни підскочать на 40%: який популярний продукт може стати дефіцитним

Росія не справляється і намагається врятувати фронт: Жданов – про те, навіщо Путіну північні корейціРосія не справляється і намагається врятувати фронт: Жданов – про те, навіщо Путіну північні корейці
18:40

Бур'яни зникнуть просто на очах: досвідчені дачники поділилися хитрим трюкомВідео

18:39

Таємно і на військовому літаку: навіщо директор ЦРУ прибув до Москви

18:01

Не лише для підвішування: для чого насправді потрібен отвір у ручці сковородиВідео

17:54

Вони "вижили" і повертаються: які 3 питомі українські слова хотіли стерти в СРСР

Реклама
17:53

РФ втратила частину авіації: в ГУР сказали, скільки Ту-95 і Ту-160 залишилося

17:46

"Систему, яку він критикує, він сам допомагав будувати протягом багатьох років", — матеріали провідних світових ЗМІ про Федорова

17:37

Як врятувати капусту від навали гусені: дачники розкрили дієвий спосіб

17:25

Чотирьом знакам китайського зодіаку посміхнеться удача: чиє життя налагодиться

17:06

У Кремлі зробили цинічну заяву про Донбас і мирний план Зеленського

16:55

"Є обнадійливі новини": експерт розповів, коли ЄС передасть Україні заморожені активи РФ

16:55

Коли викопувати буряк, щоб він добре зберігався: названо головну ознаку стиглості

16:39

"Стати німцем": Винник зробив заяву про зміну громадянства

16:27

"Коли серце обирає": Київстар ТБ презентує трейлер осіннього сезону Original-мелодрам

16:26

Не "клубніка" і не "крижовнік": як правильно називати ягоди українськоюВідео

16:03

Долар та євро стрімко полетіли вниз: новий курс валют на 26 серпня

Реклама
16:01

Стилістка показала 7 модних образів для мам на 1 вересня: осінній гардероб 2026Відео

15:54

РФ масовано атакувала Чернігів: пошкоджено енергооб'єкт, є постраждалі

15:36

Досвідчені господині кладуть губку в шухляду холодильника: навіщо це роблятьВідео

15:27

РФ може атакувати великі торговельні об’єкти Києва: названо можливі цілі

15:27

Гроші на оборону закінчаться вже за два місяці: скільки коштів бракує Україні

15:21

Меблі будуть як з магазину: як вдома почистити оббивку без хімії

14:58

Україна отримала нові ракети для Patriot та системи ППО - що відомо

14:55

У Голлівуді знімуть другу частину легендарної романтичної комедії

14:42

Чи можна залишати зарядку для телефону в розетці: експерт назвав головну небезпекуВідео

14:38

Надута прихильниця Путіна Кудрявцева здивувала своїм постарілим виглядом

14:30

В Україні вируватиме непогода: куди насуваються грози та дощі

14:12

"Як у казці": українській актрисі зробили розкішну пропозицію на озері Комо

14:04

Тест на IQ: потрібно знайти помідор серед вишень за 7 секунд

13:58

Сили оборони уразили МіГ-29 на аеродромі "Міллерово": у Генштабі розкрили деталі

13:49

На Сонці відбувся потужний спалах: насувається затяжна магнітна буря

13:48

Згасає: популярну радянську актрису годують з ложки

13:47

"Караоке на майдані" продовжується:телеканал ТЕТ запрошує на зйомки 5 вересня на Контрактовій площі

13:42

"Каленюк так боролась з корупцією, що стала російською пропагандисткою: її вже репостять у Путіна", - блогер

13:37

Невпізнанний Леонтьєв з'явився в РФ: що сталося з обличчям артиста

13:37

Україна стане "європейським тигром": названо головну умову відновлення економіки

Реклама
13:34

Гороскоп на вересень 2026 для Тельців: коли з’являться гроші, а коли буде переїздВідео

13:29

Помідори плодоноситимуть до перших заморозків: як захистити врожай від клопів

13:22

Скільки років до незалежності в Україні були мирні часи - відповідь історика

13:11

Фітофтора більше не страшна: що зробити восени, щоб врятувати наступний урожайВідео

12:47

Варум розплакалася на сцені за часами до війни: що вона побачилаВідео

12:47

Смажені яйця вийдуть в рази смачнішими: що додати замість олії та масла

12:44

Бур'яни засохнуть разом з корінням: потрібен один засіб, який є в доміВідео

12:38

Кавова гуща як добриво: яким саме квітам вона справді допомагаєВідео

12:33

Липкий шар жиру зникне за лічені хвилини: як відмити кухонні шафи від бруду

12:26

Молодший син Ющенка повернувся до України зі США — чим він займається

Новини України
Телеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніМобілізаціяПолітикаВідключення світла
Сад та город
Садівник назвав найефективніший засіб проти бур'янівЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраГороскоп 2026
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Новини шоу бізнесу
Софія РотаруОльга СумськаФіліп КіркоровОлена ЗеленськаАні ЛоракКейт МіддлтонАлла ПугачоваМаксим ГалкінНастя КаменськихВіталій КозловськийПотап
Лайфхаки та хитрощі
ПрибиранняАвтоПранняУсе про салоКімнатні рослини
Економіка
Грошова допомогаТарифиКурс валютЦіни на продукти
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
Регіони
Новини ХарковаНовини ЛьвоваНовини ПолтавиНовини ДніпраНовини ТернополяНовини СумНовини ЖитомираНовини ЧеркасиНовини ОдесиНовини РівногоНовини Запоріжжя
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиУсе про шоу-бізнес
Синоптик
Прогноз погодиМагнітні буріПогода на сьогодніПогода на завтраПилова буря

© 2002-2026 Онлайн-медіа Главред GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. 04080, м. Київ, вул. Кирилівська, буд. 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адреса електронної пошти — info@glavred.info. Ідентифікатор онлайн-медіа в Реєстрі суб’єктів у сфері медіа — R40-01822. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство ГЛАВРЕД, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів Звіт про прозорість JTI
Ми використовуемо cookies
Прийняти