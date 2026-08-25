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Україна отримала нові ракети для Patriot та системи ППО - що відомо

Юрій Берендій
25 серпня 2026, 14:58оновлено 25 серпня, 15:29
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Україна отримала нові ракети для Patriot, але їхній обсяг Зеленський не назвав.
Україна отримала нові ракети для Patriot та системи ППО - що відомо
Ракети для Patriot - Україна отримала нове посилення ППО від партнерів / Колаж: Главред, фото: US Army, скріншот з відео

Про що сказав Зеленський:

  • Україні надійшли нові ракети Patriot, AIM і системи ППО Crotale
  • Київ отримав нові оборонні, енергетичні та фінансові пакети допомоги
  • Частину допомоги спрямують на дрони, регіони та ветеранську політику

Україна отримала нові ракети для систем Patriot, ракети AIM, а також підтвердження щодо передачі кількох систем протиповітряної оборони Crotale з боєприпасами. Водночас Київ домовляється з партнерами про нові фінансові, енергетичні та оборонні пакети. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський під час спілкування з журналістами, передає УНІАН.

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За словами президента, частину нової військової допомоги Київ поки не може деталізувати, зокрема не називає державу, яка підтвердила передачу французьких систем Crotale. Водночас Зеленський наголосив, що запасів для захисту українського неба все ще недостатньо.

"Ми отримали - не буду казати, від якої держави - підтвердження щодо кількох систем ППО Crotale та ракет до них, а також отримали ракети AIM, це для нас дуже важливі ракети. Ну і, якщо чесно, ще трохи надійшло ракет (для, - ред.) "Patriot". Скільки - не можу сказати, але трохи, треба більше", - повідомив Зеленський.

Crotale NG
Crotale NG / Інфографіка: Главред

Окремо президент розповів про домовленості з європейськими партнерами щодо довгострокової підтримки. Зокрема, Норвегія підтвердила значний обсяг фінансування на 2027 рік, який надходитиме окремо від коштів Європейського Союзу.

"Далі у нас є Норвегія, яка підтвердила 9 мільярдів фінансування. Це поза ЄС грошима. 9 мільярдів від Норвегії на 27 рік. Це дуже серйозно", - зазначив Зеленський.

За його словами, Україна також працюватиме з Норвегією над проєктом FREYJA та розбудовою відповідного офісу. Паралельно міжнародні партнери продовжують підтримку окремих українських регіонів.

FREYJA
FREYJA / Інфографіка: Главред

​"Вони дуже цього хочуть. Будемо з ними займатися цим проєктом. Далі підтримка регіонів. Кілька пакетів щодо підтримки наших регіонів", - сказав Зеленський.

Президент також повідомив про нові рішення у сфері відновлення, ветеранської політики, енергетики та оборонного виробництва. Серед партнерів, які надали або готують відповідну допомогу, він назвав Литву, Фінляндію, Бельгію, Данію, Естонію, Німеччину та Швецію.

"Німеччина окремо підтримала Україну енергетичним пакетом. Швеція дає серйозний фінансовий пакет фінансування виробництва українських дронів", - наголосив Зеленський.

Що чекає Україну взимку - коментар політолога

Навіть якщо США нададуть Україні дозвіл на виробництво ракет-перехоплювачів для Patriot, швидко компенсувати дефіцит засобів ППО не вдасться. Запуск такого виробництва потребуватиме не місяців, а кількох років. Про це повідомив політолог, директор аналітичного центру "Третій сектор" Андрій Золотарьов.

Показовим є досвід Німеччини, яка вже має розвинену оборонну промисловість, фінансування та необхідних спеціалістів. За словами Золотарьова, навіть за таких умов створення підприємства для випуску сучасної версії ракет-перехоплювачів виявилося тривалим процесом.

"У Німеччині було налагоджено виробництво ракет-перехоплювачів для Patriot більш ранньої версії – PAC-2. А підприємство з виробництва PAC-3 почали будувати два роки тому, але завод, незважаючи на наявний технологічний та інженерний потенціал, гроші, фахівців, запрацює лише наприкінці цього року", - зазначив Золотарьов.

Україна отримала нові ракети для Patriot та системи ППО - що відомо
ЗРК "Patriot" / Інфографіка: Главред

Україна вже має приклад потенційної співпраці з Францією, однак і вона не передбачає миттєвого результату. Політолог наголошує, що отримання дозволу лише відкриває шлях до подальшого розгортання виробничих потужностей.

"Наприклад, Франція надає нам ліцензію на виробництво ракет Aster-30, але це не означає, що Україна вже завтра почне виробляти ці ракети. На це підуть роки. Тій самій Німеччині знадобилося, як бачимо, майже три роки", - наголосив політолог.

Найбільший ризик для України, за оцінкою Золотарьова, пов'язаний із часовим розривом між політичним рішенням і появою готової продукції. Потреба в перехоплювачах виникає вже зараз, тоді як нове виробництво не зможе дати швидкої відповіді.

"Отримання ліцензії - це не вирішення проблеми. Нам потрібно якось пережити цю зиму, адже в цей період нам не буде чим збивати російські ракети", - попередив Золотарьов.

Постачання ракет для Patriot - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Financial Times повідомила, що запаси ракет-перехоплювачів для комплексів Patriot значно скоротилися. FT зазначає, що вичерпання запасів союзників спричинило випадки, коли під час російських обстрілів жодна ракета не була перехоплена.

Глава МЗС Андрій Сибіга заявив, що українська сторона активно працює над пошуком ракет для систем Patriot напередодні зими. Міністр зауважив, що триває пошук ракет PAC-2 PAC-3 і що партнери дають "правильні сигнали". Він назвав мінімально необхідною кількість щонайменше 300 перехоплювачів для проходження зими.

Політолог Андрій Золотарьов заявив, що отримання дозволу США на виробництво високотехнологічної зброї залежить від зміни позиції президента США. Андрій Золотарьов підкреслив, що отримання ліцензії на Patriot потребуватиме вирішення зовнішньополітичних умов. Виробництво, за його словами, вимагатиме мільярдів інвестицій і років роботи.

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Про персону: Андрій Золотарьов

Андрій Володимирович Золотарьов (народився 15 травня 1965, Дніпропетровськ) – український політолог, керівник аналітичного центру "Третій сектор". Політконсультант Олександра Рябченка (1994), Володимира Литвина (1994), Юлії Тимошенко (1996-97), пише Вікіпедія.

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