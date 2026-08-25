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Гроші на оборону закінчаться вже за два місяці: скільки коштів бракує Україні

Дар'я Пшеничник
25 серпня 2026, 15:27
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Кошти витратили достроково через блокування Угорщиною позики ЄС, і тепер під питанням не лише закупівля озброєння, а й виплати військовим та родинам загиблих.
Гроші на оборону закінчаться вже за два місяці: скільки коштів бракує Україні
Україні бракує €23 мільярди на оборону / Колаж: Главред, фото: Генштаб ЗСУ, ua.depositphotos.com

Головне з новини:

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  • Україна залишилася без 23 млрд євро на оборону
  • 6,8–8,5 млрд потрібні вже на січень 2027 року
  • Новий транш ЄС покриє ППО, боєприпаси та радари

Україна не має 23 млрд євро на оборонні потреби - саме такий розрив утворився через затримку фінансової підтримки західних партнерів, і кошти закінчаться вже за два місяці, повідомляє Politico.

Йдеться не лише про озброєння та засоби протиповітряної оборони. Ця сума покриває також грошове забезпечення військових, виплати родинам загиблих і законтрактовані поставки, які мають надійти на початку 2027 року.

Розрив виник після того, як Міністерство оборони достроково використало ресурс, закладений на друге півріччя. Ключова причина такого зсуву - Угорщина на початку цього року заблокувала надання позики Євросоюзу на 90 млрд євро, і Києву довелося перекривати нагальні потреби фронту наперед.

Достроково оплачені закупівлі стосувалися передусім дронових програм: волоконно-оптичних безпілотників, ударних дронів середньої дальності та перехоплювачів. Ці 23 млрд євро додаються до приблизно 30 млрд, які Європа вже пообіцяла Україні цього року в межах тієї ж кредитної програми на 90 млрд, зазначає видання.

Брюссель відреагував траншем на 6,1 млрд євро

Частину запиту Києва Європейська комісія закрила в понеділок, ухваливши нові оборонні закупівлі на 6,1 млрд євро. Це останній транш із кредитного пакета ЄС на 90 млрд євро.

Гроші спрямують на ракети для протиповітряної оборони та боєприпаси, а також на радіолокаційні станції - усе це фігурує в переліку найгостріших потреб української армії.

Що потрібно на січень 2027 року

Окремий блок вимог стосується не поточних боїв, а самої можливості увійти в наступний рік без розриву в постачанні. За словами президента Володимира Зеленського, для "нормального старту" наступного року потрібно від 6,8 до 8,5 млрд євро, і ці кошти мають надійти заздалегідь - щоб оплатити озброєння та інші поставки вже на січень.

Найбільша ж частина дефіциту не має жодного стосунку до заліза. Ще близько 17 млрд євро Україна має знайти на грошове забезпечення військових, виплати сім'ям загиблих солдатів та інші супутні витрати.

Зеленський про необхідні Україні кошти

Президент Володимир Зеленський на саміті Північно-Балтійської вісімки в Києві заявив, що Україні терміново потрібно знайти 8–10 млрд доларів для забезпечення армії озброєнням та захисту цивільного населення засобами ППО вже у січні–лютому 2027 року. Він наголосив, що дефіцит коштів є критичним і без їхнього залучення неможливо гарантувати належну оборону в найближчі місяці.

За словами президента, загалом на останні чотири місяці року необхідно близько 20 млрд доларів. Одним із варіантів покриття цього дефіциту може стати використання заморожених активів РФ. Зеленський підкреслив, що Україна працюватиме як у двосторонньому форматі з партнерами, так і над отриманням другого траншу в розмірі 90 млрд, залучаючи до обговорення питання активів навіть країни поза межами ЄС.

помощь США, инфографика
Допомога США / Інфографіка: Главред

Раніше у Financial Times повідомляли, що запаси ракет-перехоплювачів для комплексів Patriot настільки скоротилися, що під час окремих масованих атак російські балістичні ракети залишалися без протидії.

Нагадаємо, "Главред" писав, що Греція не готова передавати Україні свої радянські комплекси С-300 та понад сотню перехоплювачів до них - і це позбавляє Київ одного з найшвидших способів компенсувати дефіцит ракет для Patriot.

Як повідомлялося, Володимир Зеленський заявляв, що Україні необхідно отримати від США всього 5% наявних ракет-перехоплювачів Patriot, щоб пережити зиму, і 10% - щоб знищити всі російські балістичні ракети.

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Про джерело: Politico

Politico (спочатку відома як The Politico) - американська медіа-організація в галузі політичної журналістики, що базується в Арлінгтоні, штат Вірджинія.

Заснована американським банкіром та медіаменеджером Робертом Оллбріттоном у 2007 році. Висвітлює політику у Сполучених Штатах та на міжнародному рівні, публікуючи статті, присвячені політиці у США, Європейському союзі, Великій Британії та Канаді, пише Вікіпедія.

Ідеологічно висвітлення Politico було описано як центристське щодо американської політики та атлантистське щодо міжнародної політики.
2021 року за 1 мільярд доларів США Politico придбала німецька медіакомпанія Axel Springer SE.

Axel Springer є найбільшим у Європі видавцем газет і раніше придбала Business Insider.

Також існує англомовний тижневик Politico Europe. Цей проект – спільне дітище американського журналу Politico та німецького видавництва Axel Springer.

Видання Politico Europe розпочало свою роботу на європейському ринку ЗМІ у 2015 році. У фокусі видання – події у Європі та політика ЄС. Вважається одним із найвпливовіших засобів масової інформації, що працюють у сегменті висвітлення європейської політики. Крім того, з ініціативи Politico регулярно проводяться конференції та дискусії щодо актуальних питань європейської політики.

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