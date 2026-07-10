У Краматорську багато поранених і загиблих: РФ скинула бомби на житлові квартали

Росіяни завдали чергового цілеспрямованого удару по людях і цивільних кварталах.

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Росія піддала Краматорськ масованому обстрілу / Колаж: Главред, фото: В. Філашкіна

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РФ завдала бомбового удару по Краматорську

В результаті обстрілу з боку росіян є загиблі та поранені

Бомбовий удар по житловому сектору Краматорська Донецької області завдала армія країни-агресора РФ у п’ятницю вдень, 10 липня.

В результаті російського бомбардування є жертви, серед яких – дитина, а також постраждалі, повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

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Зазначається, що щонайменше 4 людини загинули та 9 поранено внаслідок атак на Краматорську громаду. Серед загиблих – 14-річний хлопець.

"Сьогодні близько 15-ї години росіяни скинули на Краматорськ і Біленьке 7 авіабомб. Одна з них влучила у багатоповерхівку, одна - у магазин, а решта - у приватний сектор", - уточнив голова Донецької ОВА.

/ Інфографіка: Главред

На місцях ударів працюють усі відповідальні служби, постраждалі отримують необхідну медичну допомогу. При цьому остаточна кількість жертв та масштаби руйнувань ще встановлюються.

"Росіяни добре знали, куди били. Це був черговий свідомий удар по людях, по цивільних кварталах, по життю, яке вони не здатні ані створити, ані зрозуміти", - додав Філашкін.

Пізніше в ОВА уточнили, що стало відомо вже про щонайменше 16 поранених у результаті масованого російського обстрілу.

Обстріли РФ: експерт про загрози для України

Раніше повідомлялося, що, за оцінкою військового експерта Олега Жданова, російські війська посилили застосування керованих безпілотників під час ударів по території України. За його словами, особливість таких дронів полягає в тому, що оператор у режимі реального часу отримує зображення з камери апарата, що дозволяє ефективно супроводжувати й атакувати рухомі об’єкти. Зокрема, як зазначив експерт, подібні безпілотники використовуються для нанесення ударів по локомотивах та інших мобільних цілях.

Раніше стали відомі наслідки масованого удару КАБами по Сумах. У результаті атаки було пошкоджено приватні житлові будинки.

Як повідомляв Главред, масована ракетна атака країни-агресора РФ зачепила майже всі райони Києва. Відомо про щонайменше 35 поранених. Серед них - двоє дітей віком 5 і 6 років, а також вагітна жінка. 5 осіб загинули.

Нагадаємо, російська окупаційна армія близько 30 разів атакувала п’ять районів Дніпропетровської області безпілотниками, артилерією, ракетами та авіабомбами. Зруйновано підприємства, коледж та інфраструктуру.

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Про персону: Вадим Філашкін Вадим Філашкін - український державний діяч, голова Донецької обласної державної адміністрації із 27 грудня 2023 року. У минулому - заступник начальника Головного управління Національної поліції в Донецькій області та заступник голови Донецької обласної державної адміністрації, пише Вікіпедія.

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