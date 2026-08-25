У Путіна насмішили новою безглуздою версією причини нападу на Україну

Україна нібито хотіла "подарувати війну" до Жіночого дня, заявив Антон Кобяков.

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У РФ нас розсмішила нова безглузда версія причини війни / Колаж: Главред, фото: скріншот з YouTube, t.me/news_kremlin

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Україна нібито планувала напад на РФ, заявили у Путіна

Київ, мовляв, хотів "подарувати війну" до Жіночого дня, каже Кобяков

У Росії заявили, що Україна нібито планувала напасти на Росію 8 березня 2022 року, про що, мовляв, "свідчать" документи, виявлені ще до початку повномасштабного вторгнення в покинутому штабі однієї з бригад територіальної оборони ЗСУ.

З такою безглуздою і нічим не підтвердженою заявою виступив радник російського диктатора Антон Кобяков, повідомляє видання The Moscow Times.

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"Ми випередили їх на два тижні", - не моргнувши оком, заявив Кобяков, нагадавши, що Росія розпочала війну 24 лютого.

Вершиною словесного поносу путінського радника стала заява про те, що Україна нібито хотіла "подарувати війну" до Жіночого дня, але РФ напала першою "завдяки далекоглядності російського керівництва".

Він також звинуватив Захід у тому, що той "маскувався під прихильника мінських угод", а насправді, за словами Кобякова, готував Україну до війни.

Як заявив радник диктатора РФ, ця "мімікрія" мала на меті озброїти Київ і підштовхнути до силового вирішення конфлікту на Донбасі.

В ОП назвали умову, за якої бойові дії можуть ослабнути

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк вважає, що вже восени інтенсивність бойових дій може знизитися. Однак це можливо в разі, якщо російська армія не зможе виконати завдання, поставлені перед нею в рамках нинішнього наступу.

Як зазначив Подоляк, Москва робить ставку на літню наступальну кампанію і розраховує за її рахунок захопити додаткові території.

Якщо російським військам не вдасться реалізувати цей план, військова активність на фронті, за прогнозом радника голови ОП, може помітно скоротитися вже з настанням осені.

Раніше повідомлялося, що поки Україна передає США нові пропозиції щодо ППО та пропонує Москві припинити атаки на цивільні об’єкти в Чорному морі, у Кремлі заявляють про готовність лише до американо-російських зустрічей і категорично відкидають ідею припинення вогню.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Україна направила РФ пропозицію про перемир’я в Чорному морі. У МЗС РФ заявили, що жодних офіційних пропозицій про перемир’я не отримували.

Як раніше повідомляв Главред, президент Зеленський заявив, що Сили оборони потопили в Чорному морі контейнеровоз Yanina під російським прапором, який підпадає під санкції. За його словами, водотоннажність судна перевищувала 100 тисяч тонн, і удари були частиною нічної операції.

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Про персону: Михайло Подоляк Український політичний діяч, політтехнолог, журналіст, радник глави Офісу президента Володимира Зеленського. З початком повномасштабного вторгнення в Україну, брав участь в українсько-російських переговорах, пише Вікіпедія. Один з ключових спікерів ОП.

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