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Біля Дніпра вибухи та евакуація, є жертви: подробиці "воєнного злочину"

Олексій Тесля
25 серпня 2026, 23:40
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У Піщанці працює мобільний штаб поліції. Там приймають заяви від громадян щодо пошкодженого майна.
Знімок екрана
Наслідки вибухів / Колаж: "Главред", фото: скріншот

Головне:

  • У Піщанці Самарівського району стався військовий злочин
  • Відомо про загиблого внаслідок вибуху, ще 11 осіб поранено

У селі Піщанка в Дніпропетровській області внаслідок вибуху одна людина загинула, ще 11 отримали поранення, повідомив голова ОВА Олександр Ганжа.

"Працюю в Піщанці Самарівського району на місці військового злочину… Наразі відомо про одну людину, яка загинула внаслідок вибуху. Ще 11 осіб поранено. Три приватні будинки зруйновано, 15 – пошкоджено. Людей з епіцентру вибуху евакуювали", – написав Ганжа.

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За його словами, зараз головне – зафіксувати всі руйнування та надати людям необхідну допомогу.

"Доручив місцевій владі якомога швидше організувати ліквідацію наслідків. Правоохоронцям – забезпечити порядок, охорону вцілілого майна та документування військового злочину", – йдеться у повідомленні.

У Піщанці працює мобільний штаб поліції. Там приймають заяви від людей щодо пошкодженого майна.

"Доступ до небезпечної території обмежено. На місці - слідчі, криміналісти та всі необхідні служби", - написав Ганжа.

Дивіться відео – наслідки вибухів:

Знімок екрана
/ Скріншот

Експерт назвав міста, яким можуть загрожувати FPV-дрони

Російська армія шукає способи збільшити радіус застосування FPV-безпілотників, що в майбутньому може розширити перелік українських регіонів, які перебувають під загрозою таких атак. Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.

За оцінкою фахівця, одним із способів збільшити дальність дії FPV є використання ретрансляторів сигналу. Така технологія потенційно дозволяє керувати дронами на значно більшій відстані.

Якщо Росія зможе реалізувати ці можливості, небезпека може виникнути не лише для населених пунктів безпосередньо біля лінії фронту. У зоні потенційного ризику можуть опинитися й більш віддалені міста, зокрема Київ та Дніпро.

При цьому, за словами експерта, для масштабного застосування подібних систем російській стороні потрібно вирішити кілька практичних питань. Серед них - організація серійного випуску необхідної кількості FPV-дронів та підготовка достатньої кількості операторів.

Удари РФ по Україні - новини за темою

Як писав Главред, російські війська завдали удару по полігону в Київській області, де проходила виставка озброєння. В результаті атаки є загиблі, поранені та руйнування.

Нагадаємо, Юрій Ігнат заявив, що Росія завдала удару по Київській області трьома балістичними ракетами. Одну з них вдалося збити силам ППО.

Раніше повідомлялося, що російська окупаційна армія завдала удару по житлових кварталах Запоріжжя. Серед постраждалих - шестеро дітей, у тому числі тримісячне немовля.

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Про персону: Олег Жданов

Олег Володимирович Жданов (30 березня 1966, Дрезден, НДР) – радянський та український військовослужбовець, полковник запасу ЗСУ, український військовий аналітик і відеоблогер.

З 2016 року регулярно виступає не тільки на українському телебаченні та в українській пресі, а й дає коментарі закордонним ЗМІ. У 2012 році відкрив власний ютуб-канал, у якому публікує відео з аналітикою бойових дій, пише Вікіпедія.

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