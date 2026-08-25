Втратив усе: Цекало пішов ва-банк заради своєї дружини, яка тане на очах

Коротко:
- Цекало продав будинок у Голлівуді за $1,2 млн
- Відмовився від прав на квартиру в Беверлі-Гіллз
Путініст і колишній український продюсер Олександр Цекало продав елітний будинок у Голлівуді за 1,2 мільйона доларів і передав своїй молодій дружині Дарині Ервін одноосібні права на квартиру в Беверлі-Гіллз.
Як повідомляють російські пропагандисти, продюсер фактично позбувся нерухомості в США і тепер мешкає на орендованій віллі.
Обидві елітні локації зіркова пара придбала ще у 2021 році. Будинок неподалік від "Алеї слави" обійшовся подружжю в 1,35 мільйона доларів, а апартаменти в Беверлі-Гіллз - у 1,32 мільйона доларів.
Лише через два роки спільного життя Цекало добровільно відмовився від своїх прав на квартиру в Беверлі-Гіллз, після чого єдиною і повноправною власницею апартаментів стала Ервін. Будинок у Голлівуді продюсер продав пізніше - і зі збитком для себе, оскільки підсумкова сума угоди виявилася нижчою за початкову вартість покупки.
Відразу після укладення угоди Цекало переніс реєстрацію своєї особистої трастової компанії з Каліфорнії до Флориди. Там він орендував віллу, проживання в якій обходиться приблизно в 30 тисяч доларів щомісяця.
Стосунки Цекало та Ервін
Олександр Цекало та Дарина Ервін, яка молодша за нього на 30 років, разом уже кілька років. Пару вперше помітили наприкінці 2018 року в одному з московських ресторанів, після чого вони таємно полетіли до Риму й провели там новорічні свята.
Продюсер швидко підтвердив стосунки публічно, заявивши, що офіційно розлучився і має право будувати нове життя. Заради Дарини Цекало віддалився від близьких друзів - Івана Урганта та Гаріка Мартіросяна, які не прийняли його нову обраницю.
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Про особу: Олександр Цекало
Олександр Цекало – радянський і російський артист українського походження, музикант, актор, телеведучий, продюсер, творець проєктів "Велика різниця" та "Прожекторперісхілтон". З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну жодного разу не висловився щодо Великої війни.
Подейкують, що до Росії він не приїжджає і зі старими друзями не спілкується. Водночас його бізнес - продюсерська компанія Sreda - продовжує працювати в РФ і випускає фільми та серіали навіть під час війни.
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