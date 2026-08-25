Втратив усе: Цекало пішов ва-банк заради своєї дружини, яка тане на очах

Продюсер продав особняк у Голлівуді та передав виключні права на квартиру в Беверлі-Гіллз своїй дружині Дарині Ервін.

https://glavred.net/stars/lishilsya-vsego-cekalo-poshel-va-bank-radi-tayushchey-zheny-10791350.html Посилання скопійоване

Дружина Олександра Цекало сильно схудла / колаж: Главред, фото: скріншот із відео, instagram.com, Дарина Ервін

Коротко:

Цекало продав будинок у Голлівуді за $1,2 млн

Відмовився від прав на квартиру в Беверлі-Гіллз

Путініст і колишній український продюсер Олександр Цекало продав елітний будинок у Голлівуді за 1,2 мільйона доларів і передав своїй молодій дружині Дарині Ервін одноосібні права на квартиру в Беверлі-Гіллз.

Як повідомляють російські пропагандисти, продюсер фактично позбувся нерухомості в США і тепер мешкає на орендованій віллі.

відео дня

Обидві елітні локації зіркова пара придбала ще у 2021 році. Будинок неподалік від "Алеї слави" обійшовся подружжю в 1,35 мільйона доларів, а апартаменти в Беверлі-Гіллз - у 1,32 мільйона доларів.

Раніше дружина Цекало опублікувала нову фотосесію / Фото Instagram/darina.ervin

Лише через два роки спільного життя Цекало добровільно відмовився від своїх прав на квартиру в Беверлі-Гіллз, після чого єдиною і повноправною власницею апартаментів стала Ервін. Будинок у Голлівуді продюсер продав пізніше - і зі збитком для себе, оскільки підсумкова сума угоди виявилася нижчою за початкову вартість покупки.

Відразу після укладення угоди Цекало переніс реєстрацію своєї особистої трастової компанії з Каліфорнії до Флориди. Там він орендував віллу, проживання в якій обходиться приблизно в 30 тисяч доларів щомісяця.

Стосунки Цекало та Ервін

Олександр Цекало та Дарина Ервін, яка молодша за нього на 30 років, разом уже кілька років. Пару вперше помітили наприкінці 2018 року в одному з московських ресторанів, після чого вони таємно полетіли до Риму й провели там новорічні свята.

Продюсер швидко підтвердив стосунки публічно, заявивши, що офіційно розлучився і має право будувати нове життя. Заради Дарини Цекало віддалився від близьких друзів - Івана Урганта та Гаріка Мартіросяна, які не прийняли його нову обраницю.

Любиш чутки, плітки та скандали зі світу зірок? Підпишись на Telegram-канал STARS UA.

Новини шоу-бізнесу в Україні та світі:

Як повідомляв Главред, раніше в США з’явилася тривожна новина про стан здоров’я колишнього президента США Білла Клінтона.

Раніше також стало відомо, як зараз виглядає російська зірка та прихильниця Путіна Лера Кудрявцева.

Вас також може зацікавити:

Про особу: Олександр Цекало Олександр Цекало – радянський і російський артист українського походження, музикант, актор, телеведучий, продюсер, творець проєктів "Велика різниця" та "Прожекторперісхілтон". З початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну жодного разу не висловився щодо Великої війни.

Подейкують, що до Росії він не приїжджає і зі старими друзями не спілкується. Водночас його бізнес - продюсерська компанія Sreda - продовжує працювати в РФ і випускає фільми та серіали навіть під час війни.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред