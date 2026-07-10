Patriot в Україні: через скільки років можуть зробити перші перехоплювачі

Попри політичну готовність Вашингтона, перші українські перехоплювачі можуть з'явитися не раніше ніж через один-два роки.

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Виробництво ракет Patriot в Україні потребуватиме років / Коллаж: Главред, фото: Википедия, twitter.com/oleksiireznikov

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Чому виробництво Patriot в Україні займе роки

Яку версію ракет PAC-2 чи PAC-3 дозволять випускати

Скільки ракет РФ встигне запустити за цей час

Президент США Дональд Трамп на саміті НАТО заявив про готовність дозволити Україні самостійно виробляти ракети для систем Patriot, однак оборонні експерти попереджають, що налагодження такого виробництва затягнеться на роки через дефіцит технологій, обладнання та ланцюгів постачання. Попри політичну готовність Вашингтона, перші українські перехоплювачі можуть з'явитися не раніше ніж через один-два роки, а Росія тим часом продовжує нарощувати випуск балістичних ракет "Іскандер-М".

Главред з'ясував, коли Україна зможе розпочати виробництво ракет Patriot.

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Чому виробництво ракет Patriot в Україні може затягнутися на роки

Німецьке видання WELT одним із перших звернуло увагу на технічні складнощі, що постануть перед українською оборонною промисловістю після заяви Трампа на саміті НАТО. Ракетний аналітик Маркус Шиллер оцінив, що перші ракети можуть бути готові до використання лише через один-два роки. За його прогнозом, українські підприємства спроможні освоїти виробництво окремих компонентів, зокрема двигунів, тоді як складна електроніка й надалі надходитиме зі США.

Видання нагадує, що у світі існує лише кілька майданчиків, де Patriot випускають за американською ліцензією. У Японії запуск такого виробництва свого часу зайняв близько п'яти років, а в Німеччині перший європейський завод почали будувати 2024 року, перші постачання заплановані лише на 2027-й.

Для запуску виробництва необхідно узгодити передавання технологій зі США, створити спеціалізований завод, імпортувати секретне обладнання, сертифікувати постачальників та налагодити виробничі лінії. Навіть за наявності політичної волі цей процес може тривати щонайменше рік.

Ще одне ключове питання, яке підіймає WELT, - яку саме версію Patriot Україна зможе виготовляти. Йдеться або про ракети PAC-2 з осколковою бойовою частиною, або про сучасніші PAC-3, що знищують ціль прямим влучанням і вже застосовувалися Україною проти "Іскандерів" та "Кинджалів". Виробник PAC-3, компанія Lockheed Martin, раніше не підтримував повноцінне виробництво цих ракет у Європі, тому дозвіл саме на цю модифікацію залишається під питанням.

Главред

Які проблеми з ланцюгами постачання назвала Bloomberg

Схожої точки зору дотримується агентство Bloomberg, яке детальніше розписало виклики із побудовою нових ланцюгів постачання для української оборонної промисловості. Найбільші труднощі агентство пов'язує з випуском ракети PAC-3, яка здатна перехоплювати балістичні цілі та коштує близько 5 мільйонів доларів за одиницю. Наразі цей тип ракет виробляють лише у США та Японії.

Керівниця напряму оборони Bloomberg Economics Бекка Вассер звернула увагу, що досвід України у швидкому налагодженні випуску безпілотників і власних ракет не гарантує такої самої швидкості з ракетами Patriot. На її думку, головна перешкода - жорсткий контроль США над критичними технологіями, який суттєво відрізняє цей напрямок від інших видів озброєння.

"На виробництво ракети Patriot потрібні роки, тому українське виробництво не зможе з'явитися у строки, які зараз потрібні Україні", - зазначила Вассер.

Bloomberg також звертає увагу на технічну складову проєкту. Відносно нескладним є виробництво корпусу ракети, тоді як найбільш проблемними елементами залишаються твердопаливні двигуни, малі двигуни керування PAC-3 та система наведення. Головку самонаведення для цієї ракети виробляє компанія Boeing як для американської, так і для японської ліній, а сама Boeing відмовилася коментувати можливість передачі технологій.

Старший науковий співробітник Pacific Forum Вільям Альберк звернув увагу на безпекові ризики розміщення нового підприємства на території України та запропонував альтернативне рішення для захисту виробництва від можливих ударів.

"Якби це залежало від мене, я запропонував би українцям будувати завод у Польщі. Інакше він стане головною ціллю, і його можуть не дати добудувати", - заявив Альберк.

Видання нагадує, що цього тижня Польща підписала угоду про створення сервісного центру для обслуговування ракет PAC-3 європейських країн. Водночас Росія досі не завдавала ударів по території держав-членів НАТО, попри їхню військову підтримку України.

Старша наукова співробітниця Stimson Center Келлі Гріеко наголосила, що сама будова цеху - лише початковий етап, а справжні труднощі очікують оборонну промисловість попереду.

"Навіть якщо Україна побудує завод, їй усе одно доведеться створити повноцінну мережу постачальників. Це один із найбільших викликів для оборонної промисловості", - зазначила Гріеко.

Радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов, своєю чергою, закликав не піддаватися песимістичним прогнозам і наголосив, що випуск ракет Patriot в Україні цілком реальний. У дописі в Facebook він пояснив, що передбачає типовий процес трансферу виробничих технологій.

"Разом із ліцензією передаються всі технологічні карти виробничих процесів, проводиться навчання фахівців, надаються всі контакти постачальників. На допомогу до нас приїдуть консультанти", - написав Бескрестнов.

Водночас він визнав, що єдиною серйозною перепоною залишається час.

"Все це може затягнутися на рік і більше. Назвати терміни навіть приблизно неможливо, оскільки ми не знаємо, наприклад, скільки часу знадобиться субпідрядникам на виготовлення різних вузлів", - додав він.

Сергій Бескрестнов "Флеш" / Інфографіка: Главред

Скільки ракет Іскандер-М РФ випустить за час виробництва Patriot

Поки експерти сперечаються про терміни запуску виробництва, військовий оглядач Bild Юліан Рьопке звернув увагу на інший бік проблеми - темпи, з якими Росія продовжує нарощувати ракетний арсенал.

У соцмережі X журналіст навів розрахунок, скільки балістичних ракет малої дальності "Іскандер-М" Росія встигне випустити по Україні, поки з'явиться перший вітчизняний перехоплювач Patriot.

За оцінкою журналіста, від моменту офіційного підтвердження домовленостей до появи готової ракети мине близько двох років, адже сам процес узгодження контрактів та питань інтелектуальної власності традиційно триває місяцями.

"Так, абсолютно вірно. Я маю на увазі, що ці плани України з виробництва власних ракет-перехоплювачів – це абсолютно нове явище. І ми бачимо, що в Німеччині ці плани пропрацьовуються вже, по-моєму, більше року. А до виробництва першої ракети нам ще рік. Це означає, що, я б сказав, від першого офіційного підтвердження залишається близько двох років", - сказав Рьопке.

Журналіст нагадав, що в Анкарі йшлося лише про підтвердження намірів, тоді як сам Дональд Трамп заявляв, що компанія-виробник ще навіть не була повідомлена про такі плани. Тому, на думку Рьопке, усі контракти наразі залишаються відкритими.

"Я можу сказати вам з власного досвіду, що одні лише переговори про укладення цих контрактів, обговорення питань інтелектуальної власності тощо тривають місяці. Тому, якщо коротко, Росія зможе виготовити понад 1400 ракет "Іскандер-М", перш ніж Україна зможе виготовити свій перший перехоплювач Patriot. На жаль, це не мої цифри, а дані експертів, які стверджують, що в даний час Росія щорічно виробляє близько 700 балістичних ракет малої дальності "Іскандер-М", - пояснив Рьопке.

Ракети для Patriot - останні новини

Як повідомляв Главред, міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш заявив, що налагодження виробництва ракет для систем протиповітряної оборони Patriot в Україні - це тривалий процес, який потребуватиме багатьох тижнів підготовки.

Засновник БО "Реактивна пошта" та військовий експерт Павло Нарожний вважає, що після запуску виробництва ракет для зенітно-ракетних комплексів Patriot в Україні перші вироби можуть з'явитися не раніше ніж через рік-півтора.

Президент Володимир Зеленський раніше говорив, що Україна готова розпочати виробництво зенітних ракет до систем Patriot, однак для старту потрібне фінальне погодження з боку США.

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ЗРК Patriot Patriot - американська система. Вона є в арсеналі США і ряду країн НАТО. Комплекс прийняли на озброєння сорок років тому і з тих пір кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети і безпілотники. Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п'яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають. Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США. Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (включає в себе: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 зур з удосконаленим наведенням GEM-t, 10 комплектів РЛС з фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі). Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.

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