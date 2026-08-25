Померла популярна американська співачка

Протягом останніх місяців Партон неодноразово розповідала шанувальникам про погіршення самопочуття.

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Доллі Партон померла / Колаж Главред, фото Instagram/dollyparton

Коротко:

Співачка померла в Нешвілі 25 серпня

Раніше вона скаржилася на проблеми зі здоров’ям

Похорон відбудеться в колі сім'ї

Легендарна американська співачка Доллі Партон померла у віці 80 років у Нешвілі, штат Теннессі.

Як повідомляє TMZ, про смерть артистки повідомив її племінник і багаторічний керівник служби безпеки Брайан Сівер у відеозверненні, опублікованому в Instagram-акаунті співачки.

відео дня

Померла Доллі Партон / Фото Instagram/dollyparton

За даними прес-релізу від True Public Relations, Партон померла мирно 25 серпня. Причина смерті поки що не розкривається.

Проблеми зі здоров'ям напередодні

В останні місяці Партон неодноразово розповідала шанувальникам про нездужання. Вона згадувала про випадки зневоднення та запаморочення, а також про проблеми з імунною та травною системами та ускладнення після прийому ліків, пов’язані, зокрема, з каменями в нирках.

Померла Доллі Партон / Фото Instagram/dollyparton

Через стан здоров’я співачка скасувала виступ у казино в Лас-Вегасі та не змогла бути присутньою на відкритті нового атракціону в парку Dollywood. Її сестра Фріда Партон ще в жовтні минулого року просила шанувальників молитися за артистку, зазначаючи, що та погано почувається.

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Про особу: Доллі Партон? Доллі Партон - американська кантрі-співачка, кіноактриса, філантропка. Записала понад тисячу пісень (враховуючи колаборації), а за її словами, написала близько 5000. Доллі Партон двадцять п'ять разів піднімалася на першу позицію кантрі-чартів журналу Billboard. В Америці її визнано однією з найуспішніших співачок у своєму жанрі, при цьому вона отримала титул "Королева кантрі". Партон продала понад 100 мільйонів записів по всьому світу, що робить її однією з найбільш продаваних музичних виконавиць усіх часів, повідомляє Вікіпедія.

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