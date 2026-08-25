Померла популярна американська співачка

Коротко:
- Співачка померла в Нешвілі 25 серпня
- Раніше вона скаржилася на проблеми зі здоров’ям
- Похорон відбудеться в колі сім'ї
Легендарна американська співачка Доллі Партон померла у віці 80 років у Нешвілі, штат Теннессі.
Як повідомляє TMZ, про смерть артистки повідомив її племінник і багаторічний керівник служби безпеки Брайан Сівер у відеозверненні, опублікованому в Instagram-акаунті співачки.
За даними прес-релізу від True Public Relations, Партон померла мирно 25 серпня. Причина смерті поки що не розкривається.
Проблеми зі здоров'ям напередодні
В останні місяці Партон неодноразово розповідала шанувальникам про нездужання. Вона згадувала про випадки зневоднення та запаморочення, а також про проблеми з імунною та травною системами та ускладнення після прийому ліків, пов’язані, зокрема, з каменями в нирках.
Через стан здоров’я співачка скасувала виступ у казино в Лас-Вегасі та не змогла бути присутньою на відкритті нового атракціону в парку Dollywood. Її сестра Фріда Партон ще в жовтні минулого року просила шанувальників молитися за артистку, зазначаючи, що та погано почувається.
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Про особу: Доллі Партон?
Доллі Партон - американська кантрі-співачка, кіноактриса, філантропка. Записала понад тисячу пісень (враховуючи колаборації), а за її словами, написала близько 5000. Доллі Партон двадцять п'ять разів піднімалася на першу позицію кантрі-чартів журналу Billboard. В Америці її визнано однією з найуспішніших співачок у своєму жанрі, при цьому вона отримала титул "Королева кантрі". Партон продала понад 100 мільйонів записів по всьому світу, що робить її однією з найбільш продаваних музичних виконавиць усіх часів, повідомляє Вікіпедія.
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