В Україні вируватиме непогода: куди насуваються грози та дощі

Ви дізнаєтеся:
- В яких областях України прогнозують опади
- Де вдень сонце прогріє повітря до +30 градусів
Погоду в Україні завтра, 26 серпня, буде визначати атмосферний фронт від циклону над Балканами. Він зумовить нестійку погоду з дощами та грозами в центральних, Закарпатській, Чернівецькій, а вдень і в більшості південних областей України та в південних районах Київщини.
Як повідомили в Укргідрометцентрі, погоду без опадів на решті території країни визначатиме поле високого тиску від антициклону з центром над півднем Скандинавії.
"Переважатиме помірний північно-східний вітер, звідки до нас надходитиме прохолодне повітря, його подих найвідчутнішим буде в північній частині, особливо вночі", - йдеться у повідомленні синоптиків.
Протягом дня очікується мінлива хмарність. Температура повітря вночі буде коливатися у межах +14+19 градусів, у північній частині синоптики прогнозують +8+13 градусів. Вдень очікується від +21 до +26 градусів, на південному сході буде тепліше - +25+30 градусів.
Як зміниться погода в Україні у вересні
Главред писав, що незважаючи на загальний прогноз теплого вересня, синоптики не виключають надходження холодних повітряних мас. У окремі періоди атмосферні фронти можуть швидко принести відчутне зниження температури, дощі та поривчастий вітер.
Тому ситуація, коли кілька теплих, майже літніх днів раптово зміняться прохолодною та дощовою погодою, у вересні цілком імовірна. Такі коливання є нормальними для перехідного періоду між літом та осінню.
Погода в Україні - останні новини
Нагадаємо, Главред писав, що наприкінці поточного тижня, в п'ятницю, в Україні буде посилюватися поле високого атмосферного тиску із півночі, і воно забезпечуватиме погоду без опадів.
Раніше стало відомо, що погода в Україні до 30 серпня буде переважно сухою та малохмарною. Температура повітря очікується на 2-4 градуси вищою за місячну норму.
Напередодні стало відомо, що в останні п'ять днів серпня в Україні температура повітря вночі становитиме в межах +12+20 градусів, вдень очікується +22+30 градусів.
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Про джерело: Укргідрометцентр
Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.
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