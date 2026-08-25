РФ втратила частину авіації: в ГУР сказали, скільки Ту-95 і Ту-160 залишилося

Ворог відвів бомбардувальники на віддалені аеродроми, а ставку в ударах по Україні змістив на балістику.

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Скільки боєздатних Ту-95 і Ту-160 залишилося у Росії / колаж: Главред, фото: uk.wikipedia.org

Ключові тези:

Втрата навіть одного стратегічного літака є суттєвою для РФ

ОПК РФ здатен лише ремонтувати Ту-160, а не будувати

Удари по НПЗ не впливають на вильоти авіації

У складі повітряно-космічних сил РФ налічується 15 літаків Ту-160 та 47 Ту-95, з яких боєздатними залишаються 13 Ту-160 і 38 Ту-95. Один Ту-95МС здатен нести до чотирьох ракет Х-101, тоді як Ту-160 - до 12 ракет цього типу. Про це повідомили у Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України у коментарі УНІАН.

У розвідці наголосили, що кількість боєздатних машин дальньої авіації скоротилася саме внаслідок вогневого впливу по аеродромах противника. При наявному парку літаків втрата навіть однієї одиниці є для Росії відчутною.

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Водночас ворог не втратив спроможності залучати авіаційний компонент до ракетних ударів по об'єктах на території України.

"Після розпаду СРСР противник намагається відновити виробництво Ту-160, однак наразі ОПК РФ здатен лише проводити їх ремонт та модернізацію. Удари по російських НПЗ не впливають на застосування стратегічної авіації противника, оскільки військова, зокрема авіаційна, техніка забезпечується паливом у пріоритетному порядку", - зазначили в ГУР.

Літаки Ту / Інфографіка: Главред

Бомбардувальники відводять углиб території РФ

Логіка розміщення дальньої авіації змінилася під тиском загрози з українського боку. Для постійного базування противник обрав майданчики, максимально віддалені від кордонів України, - це аеродроми Українка в Амурській області та Біла в Іркутській.

Безпосередньо перед ударами літаки перекидають ближче до театру бойових дій. За даними розвідки, машини перебазовують на Енгельс-2 у Саратовській області та Оленья в Мурманській, звідки вони виходять на пускові рубежі.

Енгельс-2 / Інфографіка: Главред

Ставка змістилася з крилатих ракет на балістику

Змінилася й структура повітряних кампаній: те, що було основним інструментом у перші роки війни, поступилося іншому класу озброєння. Причину такого зсуву в ГУР описують прямо.

"Інтенсивність застосування стратегічної авіації по об'єктах на території України дещо знизилася порівняно з 2022–2024 роками через досить низьку ефективність крилатих авіаційних ракет. Натомість із кінця минулого року противник наростив застосування балістичних ракет, оскільки Сили оборони України мають обмежені можливості для протидії їм", підсумували в розвідці.

ГУР МО / Інфографіка: Главред

Чому РФ все частіше використовує балістику

Військовий експерт, генерал-лейтенант у відставці Ігор Романенко заявив, що для атак російська армія задіює практично всі доступні засоби, які здатні рухатися по траєкторії, близькій до балістичної.

За його словами, лдним з основних інструментів залишаються оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер-М".

"Противник чудово розуміє, що балістика - це наше слабке місце. У нас мало протиракет, тому Путін цим користується. До атак залучають морські "Циркони" та "Онікси", північнокорейські KN-23, а також зенітні ракети С-300 і С-400. До речі, у 2022 році в арсеналі Росії ракет С-300 було близько 13 тисяч, зараз ця кількість значно зменшилася. Але їхній запас не обмежується виключно балістичними ракетами: користуючись нашим дефіцитом протиракет, вони застосовують усе, що має схожу траєкторію атак. І цьому треба протидіяти - інших варіантів у нас немає", - зауважив експерт.

Російські літаки - останні новини

Як повідомляв Главред, Росія різко збільшила використання літаків дальнього радіолокаційного виявлення А-50У та розмістила їх по кількох тилових аеродромах, щоб щільніше контролювати повітряний простір і перехоплювати українські крилаті ракети.

27 липня у Краснодарському краї Росії розбився навчально-тренувальний літак L-39 "Альбатрос". Літак зазнав аварії під час виконання навчального польоту.

23 липня у Підмосков'ї під час тренувального польоту розбився російський військовий літак Су-57. Інцидент стався в Одінцовському районі. Пілот винищувача зміг катапультуватися.

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Про джерело: ГУР Головне управління розвідки Міністерства оборони України (ГУР МОУ) - розвідувальний орган Міністерства оборони України. Згідно із Законом України "Про розвідку" здійснює добування, аналітичне опрацювання, оброблення і надання розвідувальної інформації її споживачам, пише Вікіпедія.

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