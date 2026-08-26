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Що буде модно восени та взимку: дизайнер назвав тренди у верхньому одязі

Олена Кюпелі
26 серпня 2026, 00:13
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Андре Тан продемонстрував п’ять модних трендів у верхньому одязі, які будуть актуальними цієї осені.
Андре Тан назвав осінні тренди
Андре Тан назвав осінні тренди / Колаж Главред, фото Instagram/andre_tan_official

Коротко:

  • Які речі будуть у моді
  • З чим їх найкраще носити

Український дизайнер Андре Тан заявив, що верхній одяг цієї зими - це не просто про те, щоб було тепло. Насправді - це 80 відсотків вашого модного образу.

Про це знаменитість написав на своїй сторінці в Instagram.

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"У цій частині розбираємо головні тренди верхнього одягу та на які деталі варто звернути увагу перед осіннім шопінгом", - написав він.

Пальто з ефектною фактурою

За словами Андре Тана, модницям слід звернути увагу на пальто з ефектною фактурою: жакард, рельєфні поверхні.

Що буде в моді цієї осені
Що буде модним цієї осені / Скріншот Instagram/andre_tan_official

Car Coat

Це пряме пальто або подовжена куртка лаконічного красивого крою. "У 2026 році шукайте клітинку, принти або цікаві фактури", - каже дизайнер.

Що буде в моді цієї осені
Що буде модним цієї осені / Скріншот Instagram/andre_tan_official

Дублянки та овчина

Головне правило цього сезону - простий силует. Чим простіший виріб, тим дорожче він виглядає.

Що буде в моді цієї осені
Що буде модним цієї осені / Скріншот Instagram/andre_tan_official

Вітровки та куртки на резинці

Вітровки та куртки на гумці не варто носити з джинсами. Краще обирати спідниці та сукні, класичні брюки, жіночне взуття. Саме такий контрастний образ є дуже сучасним.

Що буде в моді цієї осені
Що буде модним цієї осені / Скріншот Instagram/andre_tan_official

Високий комір

Запам’ятайте цю деталь: підніміть комір. Ця деталь зробить навіть найпростіше пальто стильним і модним.

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Про особу: Андре Тан

Андре Тан - український модельєр. Справжнє ім'я - Андрій Миколайович Тищенко. Тан - абревіатура прізвища, імені та по батькові.

Народився в Харківській області. Закінчив Харківський коледж текстилю та дизайну, а також Київський національний університет технологій та дизайну. Пізніше пройшов навчання на фабриці Hugo Boss у Німеччині та в St. Martins College of Art у Великій Британії, пише Вікіпедія.

Завдяки своїй діяльності Андре Тан був занесений до Книги рекордів України як наймолодший дизайнер країни.

У лютому 2018 року став першим дизайнером в Україні, який створив колекцію одягу для дівчат розміру Plus-Size.

Був одружений з Аліною Харечко. Має доньку Софію.

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