Що буде модно восени та взимку: дизайнер назвав тренди у верхньому одязі

Коротко:
- Які речі будуть у моді
- З чим їх найкраще носити
Український дизайнер Андре Тан заявив, що верхній одяг цієї зими - це не просто про те, щоб було тепло. Насправді - це 80 відсотків вашого модного образу.
Про це знаменитість написав на своїй сторінці в Instagram.
"У цій частині розбираємо головні тренди верхнього одягу та на які деталі варто звернути увагу перед осіннім шопінгом", - написав він.
Пальто з ефектною фактурою
За словами Андре Тана, модницям слід звернути увагу на пальто з ефектною фактурою: жакард, рельєфні поверхні.
Car Coat
Це пряме пальто або подовжена куртка лаконічного красивого крою. "У 2026 році шукайте клітинку, принти або цікаві фактури", - каже дизайнер.
Дублянки та овчина
Головне правило цього сезону - простий силует. Чим простіший виріб, тим дорожче він виглядає.
Вітровки та куртки на резинці
Вітровки та куртки на гумці не варто носити з джинсами. Краще обирати спідниці та сукні, класичні брюки, жіночне взуття. Саме такий контрастний образ є дуже сучасним.
Високий комір
Запам’ятайте цю деталь: підніміть комір. Ця деталь зробить навіть найпростіше пальто стильним і модним.
Вас також може зацікавити:
- Модні джинси на осінь 2026: який колір вибрати та з чим поєднувати
- Стилістка розкрила головні кольори осені 2026: як вибрати свого фаворита
- Андре Тан назвав п’ять речей, від яких усі чоловіки без розуму
Про особу: Андре Тан
Андре Тан - український модельєр. Справжнє ім'я - Андрій Миколайович Тищенко. Тан - абревіатура прізвища, імені та по батькові.
Народився в Харківській області. Закінчив Харківський коледж текстилю та дизайну, а також Київський національний університет технологій та дизайну. Пізніше пройшов навчання на фабриці Hugo Boss у Німеччині та в St. Martins College of Art у Великій Британії, пише Вікіпедія.
Завдяки своїй діяльності Андре Тан був занесений до Книги рекордів України як наймолодший дизайнер країни.
У лютому 2018 року став першим дизайнером в Україні, який створив колекцію одягу для дівчат розміру Plus-Size.
Був одружений з Аліною Харечко. Має доньку Софію.
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред