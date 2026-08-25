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Вступ України до ЄС та НАТО: тривожний прогноз ексглави МЗС

Олексій Тесля
25 серпня 2026, 19:00
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Насамперед, на думку Володимира Огризка, слід думати про європеїзацію НАТО.
Владимир Огрызко, Євросоюз
Володимир Огризко оцінив перспективи вступу України до Європейського Союзу / Главред, УНІАН

Найважливіше із заяв Огризка:

  • НАТО потребує реформування та переосмислення
  • Україна цілком може стати країною, яка визначатиме правила нової гри

Керівник Центру досліджень Росії, дипломат, екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко прокоментував питання приєднання України до ЄС і НАТО.

"Це необхідно, бо це належність до клубу цивілізованих держав. А ця приналежність є ознакою того, що країна входить до передової групи держав – економічно сильних, демократичних, правових і таких, що відповідають усім критеріям цивілізованого світу", – пояснив він в інтерв’ю Главреду.

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За словами експерта, на сучасному етапі НАТО потребує реформування та переосмислення.

"А нам, насамперед, потрібно буде думати про європеїзацію НАТО. З огляду на відмову Трампа, який не хоче бачити Європу своїм союзником (це його проблеми), Європа отримала шанс самоорганізуватися у сфері безпеки та працювати за новими правилами. У цьому процесі ми будемо не "прохачем", а тією країною, яка запитуватиме інших, чи готові вони до вступу в нову коаліцію держав, якщо вони не дбають про свою оборону, не готові реагувати на існуючі загрози тощо. Тобто Україна цілком може стати країною, яка визначатиме правила нової гри", - вважає він.

Співрозмовник також переконаний у тому, що військово-політичний блок НАТО має змінитися й стати іншим.

"Бо НАТО, яке вагається, чи збивати йому "шахед" над своєю територією чи ні, не працює. Росія це розуміє. Ось чому Путін і говорить про те, що готує напад на Альянс: він прагне остаточно зламати НАТО, щоб там почали обговорювати, а не діяти. Такі оборонні альянси не мають цінності", - додав Огризко.

вступление в НАТО инфографика
/ Главред

Дивіться відео - інтерв’ю Володимира Огризка:

Вступ України до ЄС може виявитися вигідним для сусідів

Євроінтеграція України здатна принести економічний ефект не тільки самій країні, а й державам, що межують з нею. Таку думку висловив Денис Кузьмін, експерт Центру міжнародних досліджень при ОНУ імені І. І. Мечникова.

За його оцінкою, попри критичні заяви Будапешта, Угорщина також може отримати відчутні переваги від приєднання України до Європейського Союзу. Зокрема, розширення єдиного європейського простору та поглиблення економічних зв’язків створять нові можливості для торгівлі та співпраці.

Кузьмін вважає, що для Угорщини інтеграція України до ЄС, а в перспективі - до Шенгенської зони та єврозони, буде вигіднішим сценарієм, ніж збереження країни поза межами Євросоюзу.

"Вступ України до ЄС стане для Угорщини виключно позитивним фактором", - підкреслив експерт в ефірі телеканалу FREEДОМ.

Як повідомлялося раніше, Польща не підтримує ідею швидкого вступу України до ЄС. За словами глави МЗС Польщі Радослава Сікорського, Київ має пройти повний шлях євроінтеграції без будь-яких винятків, виконавши всі умови.

Як повідомляв Главред, Україна продовжує демонструвати значну прихильність ідеї вступу до Європейського Союзу, водночас Києву необхідно змінити "останні негативні тенденції" у боротьбі з корупцією та прискорити реформи у сфері верховенства права.

Нагадаємо, у Єврокомісії вважають за необхідне прискорити процес приєднання України до Європейського Союзу та відкрити всі переговорні кластери.

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Про персону: Володимир Огризко

Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України (2007-2009), надзвичайний і повноважний посол України (1996). З вересня 2014 року керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як Новое время та Українська правда. З 2022 року проректор із міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

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