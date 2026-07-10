Успіхи ЗСУ у війні з РФ змінили погляд Трампа: Фесенко про зустріч президентів

Ознаки зміни ставлення американців до України спостерігаються з травня, зазначає Володимир Фесенко.

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Дональд Трамп зустрівся з Володимиром Зеленським / Колаж: Главред, фото: president.gov.ua

Найважливіше із заяв Фесенка:

Ставлення США до України останнім часом змінилося на краще

На зустрічі із Зеленським Трамп був у дуже гарному настрої

Голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко прокоментував підсумки зустрічі президентів України та США Володимира Зеленського й Дональда Трампа.

В інтерв’ю Главреду він погодився з думкою про те, що ставлення США до України останнім часом змінилося на краще, що підтвердила недавня зустріч на вищому рівні.

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"Ознаки зміни ставлення американців до України проявляються з травня. Саме тоді пролунали перші позитивні заяви про успіхи українських безпілотників і України загалом у війні", - зазначив експерт.

За його словами, про це також говорив навіть міністр оборони США Піт Хегсет, який раніше не виявляв особливих симпатій до України.

"Державний секретар США Марко Рубіо також відзначав наші успіхи наприкінці травня. Більше того, нещодавно в інтерв’ю навіть віцепрезидент США Джей Ді Венс, який теж не є нашим прихильником, відзначив успіхи України у війні та сказав, що це може сприяти створенню передумов для її завершення. І зараз усе це підтвердив сам Трамп. Під час зустрічі із Зеленським Трамп був у дуже гарному настрої, а це завжди важливий момент", - додав Фесенко.

Трамп про перспективи переговорів Зеленського та Путіна

Президент США Дональд Трамп прокоментував ініціативу українського лідера Володимира Зеленського щодо проведення особистої зустрічі з президентом Росії Володимиром Путіним. Під час спілкування з представниками преси в Білому домі американський лідер зазначив, що позитивно оцінює можливість прямих переговорів між сторонами.

За словами Трампа, особистий контакт глав держав може стати важливим кроком на шляху до пошуку дипломатичного вирішення російсько-українського конфлікту. Він також підкреслив, що такий формат діалогу, на його думку, заслуговує на серйозний розгляд.

Раніше повідомлялося, що Зеленський провів зустріч із Трампом на саміті НАТО. Головним фокусом переговорів стало американське бачення "шляху до завершення війни" та гостра потреба Києва у протиракетних комплексах Patriot.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Трамп здивував НАТО своїм рішенням щодо України. Президент США пообіцяв Києву ліцензію на виробництво зенітних ракет Patriot і заявив про посилення тиску на Путіна.

Як раніше повідомляв "Главред", віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що Україні слід зосередити увагу на зміцненні оборони. Він навів дані про втрати російських військ і стверджував, що наступальні операції минулого літа виявилися тактичною та стратегічною проблемою для України.

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Про персону: Володимир Фесенко Фесенко Володимир (8 листопада 1958, Лозова, Харківська область) - український політолог, голова правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента". Лауреат премії "Celebrity Awards 2020" в номінації "Політолог року", пише Вікіпедія.

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