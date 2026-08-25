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Особлива загроза для двох областей: РФ може готувати нові удари по ТРЦ

Марія Николишин
25 серпня 2026, 20:29
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Моніторингові канали фіксують підвищений рівень небезпеки для великих торговельно-розважальних комплексів.
Особлива загроза для двох областей: РФ може готувати нові удари по ТРЦ
Загроза удару по ТРЦ у двох містах України / колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, Міноборони РФ, ua.depositphotos.com

Коротко:

  • Монітори попередили про загрозу ударів по ТРЦ
  • Під загрозою - великі ТРЦ Чернігова та Полтави
  • Українців просять відкласти шопінг на кілька днів

Країна-агресор Росія може готувати удари по цивільній інфраструктурі, зокрема по великих торговельно-розважальних комплексах. Про це повідомив моніторинговий канал єРадар.

Монітори закликали тимчасово утриматися від відвідування великих торговельних центрів жителів Чернігова та Полтави.

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"Є інформація про підвищений рівень загрози та можливі наміри ворога завдати ударів по цивільній інфраструктурі, зокрема по великих торговельно-розважальних комплексах (як-от ТРЦ "Епіцентр" у Чернігові та аналогічних об'єктах у Полтаві)", - йдеться у повідомленні.

Українців також закликали негайно прямувати до найближчого укриття у разі сигналу повітряної тривоги.

"Не залишайтеся всередині торгових залів чи на відкритих парковках. Наше завдання - діяти максимально зібрано, обачно та відповідально. Бережіть себе та своїх рідних", - наголосили монітори.

Якими будуть удари РФ найближчим часом

Військово-політичний оглядач Олександр Коваленко говорив, що найближчим часом російські атаки матимуть комбінований характер, але для кожного регіону, області, міста – номенклатура відрізнятиметься.

На його думку, Київ та Київська область насамперед страждатимуть від ракет, які важко перехоплювати.

"Це та сама балістика, гіперзвук, аеробалістика і надзвукові ракети. Також, безумовно, майже по всіх регіонах стандартно використовуватимуться "Шахеди". Різниця тільки в тому, будуть вони реактивними чи поршневими. Але я думаю, що поршневі "Шахеди" все ж таки домінуватимуть, тому що поки їх виробляють набагато більше, ніж реактивних", - вважає він.

Особлива загроза для двох областей: РФ може готувати нові удари по ТРЦ
Дрон "Шахед" / Інфографіка: Главред

Удари РФ по Україні - останні новини

Як повідомляв Главред, моніторингові канали попереджали, що Росія може готувати удари по великих торговельних об’єктах Києва після атаки на ТРЦ "Сонячна Галерея" у Кривому Розі.

Вдень 25 серпня країна-агресор Росія масовано атакувала Чернігів реактивними дронами. Два ворожі БпЛА впали в межах міста. В результаті атаки є 2 постраждалих.

У ніч проти 25 серпня РФ атакувала Україну керованими авіабомбами, ракетами та безпілотниками. У Запоріжжі та Харкові відомо про загиблих, а в Києві пошкоджено багатоповерховий житловий будинок.

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Про персону: Олександр Коваленко

Коваленко Олександр народився 15 грудня 1981 року в Одесі. Закінчив Одеську Академію зв'язку ім. Попова. З 2014 року бере активну участь у протидії агресії Росії проти України. Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний опір". Провідний експерт Українського Центру дослідження проблем безпеки. Український політичний і економічний блогер під ніком "Злий одесит".

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