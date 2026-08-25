У Голлівуді знімуть другу частину легендарної романтичної комедії

Коротко:
- Хто стане продюсером шоу
- Коли розпочнуться роботи над фільмом
Популярна романтична комедія "Як позбутися хлопця за 10 днів" отримає продовження - через понад два десятиліття після виходу оригіналу. Про це повідомляє ENews.
Головна зірка фільму Кейт Хадсон підтвердила , що бере участь у проєкті вже не лише як актриса, а й як продюсерка. Розробка сиквелу перебуває на ранній стадії, і поки що студія лише формує творчу команду та шукає сценаристів.
Творці розраховують повернути на екран і другого ключового героя - персонажа, якого в оригіналі зіграв Меттью Макконахі. Однак остаточне рішення залежатиме від сценарію та концепції продовження.
Подробиці сюжету поки що тримаються в таємниці. Відомо лише, що проєкт тільки починає розвиватися, тому ані дата зйомок, ані терміни прем’єри ще не визначені.
Оригінальний фільм вийшов у 2003 році і став касовим хітом, зібравши понад 170 мільйонів доларів по всьому світу та закріпивши статус однієї з найпопулярніших романтичних комедій свого часу.
Новина про сиквел уже викликала хвилю ностальгії серед шанувальників і вписується в загальний тренд Голлівуду на повернення культових історій.
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Про особу: Меттью Макконахі
Меттью Макконахі - американський актор і продюсер. Спочатку зарекомендував себе як актор, переважно, комедійного амплуа, у другому десятилітті XXI століття Макконахі перейшов до великих драматичних ролей, отримавши низку нагород і позитивних відгуків від кінопреси за фільми "Лінкольн для адвоката", "Мад", "Кілер Джо", "Супер Майк", "Інтерстеллар" та "Джентльмени", повідомляє Вікіпедія.
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