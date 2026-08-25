Прихильниця Путіна Кудрявцева здивувала своїм напруженим обличчям і старою шиєю.

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Прихильниця Путіна Кудрявцева зробила підтяжку обличчя / Колаж Главред, фото зі скріншоту

Коротко:

Як зараз виглядає Кудрявцева

Що в ній змінилося

У терористичній Росії проходить "з'їзд" зірок похилого віку, який раніше відбувався в Юрмалі, - пісенний конкурс "Нова хвиля".

Оскільки тепер доступ до європейських країн для багатьох артистів закритий, конкурс перенесли до російської Казані. І саме тут на червоній доріжці з’явилася російська телеведуча, яка була готова особисто вбивати українців, Лера Кудрявцева.

відео дня

Як виглядає путіністка Кудрявцева / Скріншот

Путіністка, втім, дуже здивувала своїм постарілим виглядом. Її зняли на відео, коли вона цілує колишнього українця, композитора Ігоря Крутого. На відео видно, як сильно змінилася ведуча.

Як виглядає путіністка Кудрявцева / Скріншот

Її натягнуте обличчя видно здалеку. Шкіра, яку путіністка спробувала приховати за тонною макіяжу, виглядає зморшкуватою та в’ялою.

Як виглядає путіністка Кудрявцева / Скріншот

Лера Кудрявцева про війну

Після повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року Лера Кудрявцева закликала до миру і назвала українців та росіян братами (пізніше допис було видалено):

"Господи, допоможи. Це так страшно, що немає слів! Убережи мирних жителів України та Росії. Спаси, Господи. Ми не різні!!!! Ми брати!!! Ні війні. Немає слів, лише сльози".

У вересні 2022 року, після оголошення мобілізації в терористичній Росії, телеведуча зробила заяву про готовність піти на фронт:

"І ще раз щодо моєї позиції. Гинуть діти, люди похилого віку, хлопці (з обох боків). Зараз уже реально пишеться історія. Сподіваюся, вона буде комусь потрібна. А щодо ядерної - не дай Боже. Не хочу писати, але доведеться… Мене особисто не питали, чого я хочу. Я живу в Росії і, якщо вже знадобиться піти жінкам на фронт, піду. Усі вільні".

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Як повідомляв Главред, раніше в США з’явилася тривожна новина про стан здоров’я колишнього президента США Білла Клінтона.

Раніше також російська співачка Анжеліка Варум несподівано розплакалася під час репетиції в російській Казані.

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Про особу: Лера Кудрявцева Валерія Кудрявцева - російська теле- та радіоведуча, актриса та співачка, ведуча розважальних програм на НТВ. Перебуває під санкціями США та Євросоюзу через підтримку кривавого нападу РФ на Україну.

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