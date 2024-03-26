Судно небоєздатне: у ВМС розкрили подробиці удару по кораблю-розвіднику "Іван Хурс"

На кораблі "Іван Хурс" уражено розвідувальне обладнання в штурмовій частині, розповів Дмитро Плетенчук.

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Дмитро Плетенчук розкрив подробиці удару по кораблю "Іван Хурс" / Колаж: Главред, фото: Вікіпіедія, скріншот

У Військово-морських силах ЗСУ підтвердили ураження російського військового десантного корабля "Іван Хурс". Наразі він перебуває в небоєздатному стані. Про це заявив представник ВМС Дмитро Плетенчук.

"Що стосується "Івана Хурса", то ми можемо підтвердити ураження розвідувального обладнання в штурмовій частині корабля. Тобто фактично зараз він не боєготовний, виконувати завдання за призначенням не може", - розповів Плетенчук в ефірі телемарафону.

Також речник ВМС підтвердив ураження двох великих десантних кораблів "Азов" і "Ямал".

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"Ямал" уже закінчив докування, закінчив ремонт, "Азов" ще перебував у ремонті", - повідомив він.

За словами Плетенчука, фактично це був найкращий момент, щоб завдати по цих суднах вогневого ураження.

"Це повертаючись до постійних питань, де окупанти постійно ремонтують свої кораблі та чи є це небезпечним. Це небезпечно, як показує практика", - додав він.

Корабель "Іван Хурс" - що про нього відомо "Іван Хурс" - російський середній розвідувальний корабель ближньої, дальньої морської та океанської зони. Перший серійний та один із двох кораблів проєкту 18280, пише Вікіпедія. До завдань корабля входить забезпечення зв'язку та управління флотом, ведення радіорозвідки та радіоелектронної боротьби, стеження за компонентами американської системи ПРО. Корабель названо на честь начальника Розвідувального управління Головного штабу ВМФ СРСР у 1979-1987 роках - віце-адмірала Івана Хурса. Уночі 24 травня 2023 року російські пропагандисти повідомили, що російський розвідувальний корабель "Іван Хурс" був атакований трьома безпілотниками. Інцидент стався після проходження протоки Босфор близько 5:30 ранку. Російським морякам нібито вдалося відбити атаку, і судно не зазнало пошкоджень. Пізніше OSINT-аналітики повідомили, що "Іван Хурс" зміг дійти до причалу в захопленому Севастополі. При цьому у нього був явний крен на борт. У Мережі також з'явилося відео, яке підтверджує завдання удару по борту судна "Іван Хурс". Ролик знято камерою дрона.

Удари по ЧФ РФ у Криму

Управління стратегічних комунікацій Збройних сил України повідомило, що Сили оборони успішно вразили великі десантні кораблі російських окупантів - "Ямал" і "Азов".

Уранці 25 березня в Головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили удар по великому десантному кораблю "Ямал" та розкрили деталі пошкоджень.

25 березня речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук заявив, що Сили оборони могли вразити ще один корабель ЧФ РФ - це "Іван Хурс".

Також стало відомо, що захисники України атакували корабель "Костянтин Ольшанський" українською ракетою "Нептун".

Експерт з питань національної безпеки, військовослужбовець Іван Варченко заявив, що удар по російських окупантах у захопленому Севастополі та ураження великих десантних кораблів "Ямал" і "Азов" - ще один крок до знищення ворожих командних пунктів. Найближчим часом усі кораблі Чорноморського флоту РФ будуть знищені.

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