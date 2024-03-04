ЧФ "затиснули в кут": військовий експерт назвав, чим можна добивати кораблі РФ

Україна зацікавлена в отриманні морських ударних ракет, вважає Валентин Бадрак.

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Україні необхідно отримати ракети NSM, упевнений Валентин Бадрак / Колаж: Главред, Фото: УНІАН, скріншот

Україна отримує від західних союзників дуже мало новітньої техніки, а та, що надається, переважно стосується протиповітряної та протиракетної оборони, заявив військовий експерт, директор Центру досліджень армії, конверсії та роззброєння, письменник Валентин Бадрак.

Як підкреслив він під час чату в Главреді, Україні варто звернути увагу на поглиблення співпраці зі Швецією.

"Швеція найближчими днями набуде статусу країни-члена НАТО, і нам варто співпрацювати з нею, бо в неї є такі ракети як Naval Strike Missile (NSM) - найкращі зараз протикорабельні ракети. Ці ракети можуть розміщуватися на катерах Skjold, які мають надвисоку маневреність і 65 вузлів швидкості. Таких катерів, мені здається, майже немає у світі", - підкреслив експерт.

Він упевнений у тому, що такі катери з ракетами - це майбутнє нашого флоту в плані захисту.

"Нам зараз не потрібно великого надводного флоту, тому що він дуже швидко буде знищуватися ракетами", - уточнив аналітик.

Співрозмовник сказав, що Україні варто вести переговори з Туреччиною щодо купівлі новітніх винищувачів п'ятого покоління, дронів Bayraktar і Akinci, а також зробити все для реалізації проєкту будівництва заводу Baykar Makina.

"Нам слід модернізувати наші позиції під час війни. Власне, є і берегові новітні комплекси Coastal Defense System з ракетами Naval Strike Missile. Маючи такі комплекси та українські Нептуни, у нас була б величезна можливість уражати флот противника. Але, врешті-решт, ми в будь-якому разі знищимо Чорноморський флот РФ, тому що флот затиснутий у кут. Це точно", - додав Бадрак.

Дивіться відео чату з військовим експертом Валентином Бадраком:

Хто такий Валентин Бадрак Валентин Володимирович Бадрак (нар. 1968, Черкаси) – український письменник, публіцист. З 1999 року – директор неурядової аналітичної організації Центр досліджень армії, конверсії та роззброєння (ЦДАКР). Автор низки книжок та публікацій у сфері мотивації людської діяльності, розвитку особистості, безпеки, а також безпеки держави. З липня 2006 року – член Громадської ради при Службі безпеки України, пише Вікіпедія.

Раніше Бадрак назвав об'єкти для ударів українськими БПЛА. Щоб виграти війну, треба знищити російські заводи, впевнений Валентин Бадрак.

Нагадаємо, експерт раніше натякнув на нову українську розробку. Ракетами необхідно вражати цілі на території РФ, впевнений Валентин Бадрак.

Як повідомлялося, раніше було названо об'єкти для ударів українськими БПЛА. Щоб виграти війну, треба знищити російські заводи, впевнений Валентин Бадрак.

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