У Мережі з'явилося відео атаки дрона на російський корабель "Іван Хурс"

Опубліковано відеозапис нанесення удару дроном по борту судна "Іван Хурс", яке проводило розвідувальний рейс в Босфорській протоці.

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Корабель "Іван Хурс" був атакований дронами / колаж Главред, фото Телеграм-канал ГУР і скріншот

У Головному управлінні розвідки Міноборони України в мережі з'явилося відео, яке підтвердило нанесення удару по борту судна російських окупантів "Іван Хурс". Ролік знятий камерою дрона, який і наносив удар.

Як пише журналіст Орест Сохар, безпілотник належав ГУР Міноборони України, який проводив розвідувальний рейс у Босфорській протоці (яка розділяє Європу та Азію). Є інформація, що мінімум один з трьох морських безпілотників, відправлених в атаку на ворожий корабель, досяг своєї мети.

"Конашенков (спікер Міноборони РФ –– Главред) брехав двічі, стверджуючи, що всі "три морські дрони були знищені зі штатного озброєння російського судна", і що сам "корабель не постраждав". Щонайменше, один з дронів потрапив у ворожий об'єкт", – пише журналіст.

відео дня

Нагадаємо, раніше, 24 травня російські ЗМІ заявили про передбачуваній атаці на російський корабель "Іван Хурс".

Згодом було встановлено, що Кримський міст був тимчасово закритий протягом дня 24 травня у зв'язку з проведенням навчань у цьому районі. Українська сторона висловила припущення про можливий зв'язок цієї ситуації з нападом невідомих безпілотних апаратів на розвідувальний корабель Чорноморського флоту Росії.

Пізніше росЗМІ заявляли про ліквідацію трьох українських дронів, які атакували судно. За інформацією Міноборони РФ, всі катери противника нібито були знищені вогнем зі штатного озброєння російського корабля в 140 км на північний схід від протоки Босфор.

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