Чорноморський флот РФ найближчим часом знищать: військовий ЗСУ зробив заяву

Чорноморська флотилія країни-окупанта Росії активно шукає шляхи, куди б утекти, сказав військовослужбовець Збройних сил України Іван Варченко.

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Україна незабаром знищить усі кораблі Чорноморського флоту - Варченко / Колаж: УНІАН

Удар по російських окупантах у захопленому Севастополі та ураження великих десантних кораблів Ямал і Азов - ще один крок до знищення ворожих командних пунктів. Найближчим часом усі кораблі Чорноморського флоту РФ будуть знищені. Про це заявив експерт з питань національної безпеки, військовослужбовець Іван Варченко.

В ефірі Еспресо він розповів про те, що кораблі ВМС РФ добиватимуть.

"Великі десантні кораблі, маленькі кораблі, що несуть на собі ракетне озброєння, і кораблі управління РФ будуть знищені найближчим часом, вони будуть добиті", - вважає Варченко. відео дня

Також він вважає, що зараз Москва розмірковує над тим, що робити з цими кораблями.

"Чорноморська флотилія зараз активно думає куди їй втекти. А управління Чорноморського флоту, переміщаючись з місця на місце, думає, як їм залишитися в живих. Але вони так само розуміють, що навіть якщо зараз їм фізично вдасться залишитися в живих, вони будуть відповідати у межах міжнародної юстиції за злочини в Україні. А те, що вони хочуть відплатити Україні, це вже триває 10 років. Не думаю, що росіяни знайдуть якісь нові варіанти, як ще гірше завдавати ударів по Україні", - наголосив Іван Варченко.

Нагадаємо, наприкінці лютого росіяни перекинули до Севастополя черговий БДК. Партизани виявили його місцезнаходження і повідомили координати ЗСУ.

Чорномо́рський флот Росі́ї Червонопра́порний Чорномо́рський флот Росі́йської Федера́ції — частина військово-морських сил РФ, розташована на Чорному морі. Флот виходить також у Середземне море. 2010 року увійшов до складу Південного військового округу. Командування флоту дислоковано у Севастополі. Інша важлива військово-морська база — Новоросійськ. До складу флоту входять 14 великих кораблів, 6 дизельних підводних човни, 23 малих кораблів і катерів. За українсько-російською угодою від 1997 року Севастопольська база мала бути залишена російським флотом у 2017 році. Згідно з Угодою Януковича—Мєдвєдєва термін перебування флоту в Севастополі було продовжено до 2042 року. Однак, після вторгнення до Криму Росія в односторонньому порядку денонсувала угоду про базування 31 березня 2014 року. Після того ЧФ РФ є частиною окупаційних військ держави-агресора в Україні.

Удар ЗСУ по Севастополю

Сили оборони влучно уразили два великі десантні кораблі в Севастополі - Ямал і Азов. Також було завдано удару по центру зв'язку та кількох об'єктах інфраструктури Чорноморського флоту окупантів РФ.

У Росії визнали великі втрати після ударів ЗСУ по Криму: пропагандисти акцентували увагу на тому, що був вражений "добре замаскований командний пункт". Також заявлено про втрати особового складу.

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