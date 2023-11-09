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Полковник захоплював Маріуполь: ЗСУ "задвухсотили" топ-офіцера морської піхоти ЧФ РФ

Анна Ярославська
9 листопада 2023, 07:29
Начальник штабу 810-ї окремої бригади окупантів Ян Суханов помер у лікарні. Він отримав важкі поранення на війні в Україні.
Ян Суханов
Ян Суханов успішно "демобілізований" / Колаж: Главред, фото: скріншот

У середу, 8 листопада, в Москві помер начальник штабу 810-ї окремої бригади морської піхоти Чорноморського флоту Російської Федерації Ян Суханов.

Як повідомила Всеросійська громадсбка організація морських піхотинців "Тайфун", Суханову було 43 роки. Він помер у Головному військовому клінічному госпіталі імені М.М. Бурденка.

Про загибель окупанта також написав журналіст і полковник Збройних сил України Анатолій Штефан "Штірліц" у своєму Telegram-каналі.

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Ліквідацію російського полковника підтвердив і сайт "Миротворець". За даними порталу, Ян Суханов був ліквідований в листопаді. Він проживав у Севастополі та брав участь у російській військовій агресії проти України.

Дані про Суханова з сайту Миротворець
Дані про Суханова з сайту Миротворець / скріншот

Раніше Главред писав, що 18 травня артилерія Збройних сил України знищила командний пункт бригади Чорноморського флоту РФ. Було відомо про трьох загиблих і понад 14 поранених офіцерів командного складу бригади. Тоді полковник Ян Суханов був важко поранений.

Крім Суханова, важкі поранення також отримали начальник зв'язку 810 бригади капітан Андрій Бушмін, командир 542-го десантно-штурмового батальйону підполковник Олексій Теремков і командир гаубичної батареї САУ 546 капітан Віктор Єршов.

Зазначимо, 810-та бригада брала активну участь у війні проти України. Її підрозділи морських піхотинців були одними з перших, хто 10 березня 2022 року увійшов до Маріуполя.

Полковник захоплював Маріуполь: ЗСУ 'задвухсотили' топ-офіцера морської піхоти ЧФ РФ
810-та бригада брала участь в окупації Маріуполя / скріншот

Суханов кілька разів бував у Сирії на посаді командира батальйону морської піхоти. Після цього його призначили начальником штабу 810-ї бригади, а з 24 лютого 2022 року відправили воювати проти України.

Бригада намагалася здійснити десантні висадки між Миколаївською та Одеською областями. Але наші військові її розгромили.

Влітку 2022 року угруповання втратило до 85% особового складу в Харківській та Херсонській областях.У ISW зазначають, що бригаду спочатку повели в тил. Після цього знову кинули на фронт на Херсонський та Запорізький напрямки. Там її повторно розгромили ЗСУ.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Луганську 8 листопада загинув відомий зрадник, колишній начальник "народної міліції" так званої "ЛНР" і "депутат народної ради ЛНР" Михайло Філіпоненко. Колаборанта підірвали в його автомобілі, куди була закладена вибухівка.

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