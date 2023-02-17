Звільнення Криму передбачає 4 аспекти: на півострові змінюються настрої – ГУР

Україна ретельно стежить за настроями на окупованому півострові. Після звірств армії РФ свою думку змінюють навіть затяті прихильники Росії.

Звільнення Криму передбачає 4 аспекти, каже представник ГУР/ УНІАН, armyinform.com.ua

Деокупація Криму неминуча, це лише питання часу. Серед населення окупованого Росією півострова почали змінюватися настрої після звірств армії РФ проти українців.

Україна постійно відстежує настрої жителів Криму. Про це заявив представник Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький в інтерв'ю для "АрміяInform".

За його словами, настрої змінилися не лише у тих, хто втратив родичів чи друзів під час війни, а й у затятих прихильників Росії.

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Скібіцький наголосив, що деокупація Криму не завершиться після його військового звільнення – далі буде ще багато роботи у багатьох сферах. Він зазначив, що звільнення півострова передбачатиме чотири аспекти:

військовий аспект;

економічний аспект;

соціально-гуманітарний аспект;

юридичний аспект.

Хто такий Вадим Скібіцький Вадим Скібіцький – генерал-майор, заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України.

"Після відновлення територіальної цілісності України, у Криму буде реалізовано комплекс необхідних програм для відновлення там нормального і безпечного життя. Кримський півострів знову стане популярним українським курортом", – пояснив представник ГУР.

Деокупація Криму

Раніше колишній командувач військ США в Європі, генерал у відставці Бен Ходжес висловив думку, що українські військові повинні звільнити Крим, адже поки він під окупацією, Україна перебуватиме у небезпеці через можливість нових наступів та не зможе відновити свою економіку. Для деокупації півострова потрібна зброя великої дальності, зазначив він.

Політичний і військовий експерт, екскомандир взводу батальйону "Айдар" Євген Дикий зазначав, що щойно буде звільнений Мелітополь, захисники України могли б одразу зайти в захоплений росіянами Крим. Причому ЗСУ буде простіше деокупувати півострів, ніж Донбас.

Нагадаємо, заступниця держсекретаря США Вікторія Нуланд заявила, що США не визнають Крим територією Росії і вважають її українською, у зв'язку з цим вони підтримують нанесення Україною ударів по російських військових об'єктах на півострові.

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