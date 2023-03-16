Міни RAAM від США допомогли ЗСУ розгромити війська РФ під Вугледаром – розвідка Британії

Окупанти Росії невдало атакують під Вугледаром протягом 3 місяців, ворожий наступ суттєво сповільнився, зазначили в Міністерстві оборони Британії.

Бійці ЗСУ епізодами ставили міни RAAM позаду наступаючих військових підрозділів Росії - британська розвідка / Колаж 28-ма ОМБр, Міноборони РФ

Силам оборони України вдалося завдати серйозних втрат окупаційним військам Росії під Вугледаром Донецької області за допомогою американських дистанційних протитанкових мін, які діють на відстані 17 кілометрів. Наступ окупантів на даному напрямку суттєво сповільнився. Про це повідомили в розвідці Міністерства оборони Великобританії.

Як повідомляє розвідка Британії, протягом останнього тижня спроб штурму Вугледара з боку російських окупантів стало помітно менше. Окупанти вже 3 місяці безрезультатно атакують місто і несуть великі втрати.

За даними аналітиків, один з факторів, який дозволив ЗСУ завдати серйозних втрат військам РФ – використання українськими військами американських дистанційних протитанкових мін RAAM. Міни розходяться на відстань до 17 кілометрів.

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"Одним з факторів великих втрат Росії в цьому секторі стало успішне впровадження Україною дистанційних протиброневих мінних систем. RAAM - це спеціальний артилерійський снаряд, що розкидує протитанкові міни на відстань до 17 км", - зазначили в розвідці.

У повідомленні підкреслюється, що бійці сил оборони України в деяких випадках ставили такі міни позаду наступаючих російських підрозділів, провокуючи хаос в діях ворога при спробі відступу.

ЗСУ в лютому розбили війська Росії під Вугледаром

Заступник градоначальника Вугледара Максим Вербовський 3 лютого заявив, що окупанти Росії здійснили спробу штурму міста. Росіяни завдавали ударів з артилерії, градів і авіації. На той момент ворожим силам вдалося просунутися до селища поблизу міста. Військ РФ намагалися організувати оточення Вугледара.

Згодом Сили спеціальних операцій та 72-а Окрема механізована бригада ЗСУ влаштували засідку в російському тилу на Вугледарському напрямку. До неї потрапили окупанти Росії 155-ї бригади морської піхоти з Владивостока.

"Спільна операція ССО України та 72 ОМБр пройшла без втрат з нашого боку та зірвала заплановані ворогом штурмові дії на Вугледарському напрямку", - повідомили військові.

У Росії ЗМІ написали, що окупанти зазнали розгрому під Вугледаром та Авдіївкою Донецької області після того, як Герасимов став командувачем військами РФ в Україні. Вказувалося, що за підсумками лише одного бою під Вугледаром ворог втратив 30 одиниць бойової техніки, а під Авдіївкою ліквідували дві піхотні групи російських штурмовиків.

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