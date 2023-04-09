На Київщині тракторист підірвався на міні ворогів: поруч виявили ще 13

Трактор, кажуть рятувальники, наїхав на протитанкову міну і вибухнув. Водій, 34-річний чоловік, був госпіталізований з тілесними ушкодженнями.

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Трактор та вибух / Колаж фото ДСНС і Richard Wiseman / flickr.com

Минулої суботи, 8 квітня, на території Київщини трактор підірвався на протитанковій міні. Про це повідомили співробітники ДСНС.

Поліція закликає громадян не відвідувати ліси на деокупованих територіях і уникати лісових і польових доріг через можливу наявність нерозірваних снарядів в цих місцях.

За даними ДСНС, вдень на пульт чергового надійшов сигнал про підрив трактора МТЗ-80, який пересувався по полю в межах сіл Русанівка і Світильня. При прибутті на місце події рятівники встановили, що трактор наїхав на протитанкову міну і вибухнув. Водій, 34-річний чоловік, був госпіталізований з тілесними ушкодженнями.

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Техніка отримала сильні механічні пошкодження, а на місці події та прилеглій до неї території працює піротехнічна група. За даними поліції, поруч з місцем вибуху виявлено ще 13 мін, пошуки яких тривають. ДСНС повідомляє, що їм належить знешкодити ще шість піротехнічних мін.

Нагадаємо, раніше в Попаснянському районі Луганської області, біля села Вовчеярівка, під час польових робіт трактор підірвався на міні.

Як писали місцеві чиновники, трактор, який належав приватному підприємству, підірвався під час дискування поля.

39-річний тракторист, який перебував за кермом, отримав поранення і був госпіталізований.

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