Стоять понад 100 тисяч окупантів і 900 танків: РФ стягнула дуже потужне угруповання

Противник зосереджує все для того, щоб прорвати оборону українських захисників.

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Сергій Череватий про ситуацію на фронті / 35 ОБрМП імені Михайла Остроградського, armyinform.com.ua

Заступник командувача східним угрупуванням військ зі стратегічних комунікацій Сергій Череватий заявив, що Росія стягнула на Лимансько-Куп'янському напрямку дуже потужне угруповання - понад 100 тисяч особового складу.

"На Лимансько-Куп'янському напрямку ворог зосередив дуже потужне угруповання - понад 100 тисяч особового складу, понад 900 танків, понад 555 артилерійських систем, 370 РСЗВ. Для розуміння - на піку чисельності радянських військ в Афганістані було 120 тисяч. Ворог сконцентрував там десантні підрозділи, кращі мотопіхотні підрозділи, як резерв територіальні війська, ПВК", - розповів Череватий в ефірі національного телемарафону.

За його словами, противник зосереджує все для того, щоб прорвати оборону українських захисників.

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"Наші воїни стійко тримають оборону і не дають ворогові остаточно перехопити ініціативу. Там йде постійне знищення ворога і його техніки. Тому йому потрібно її оновлювати і ротувати свій особовий склад. Плюс на тлі того, що вони анонсували ще на початку весни великий стратегічний наступ, їм найбільше хочеться показати хоч якийсь успіх. Тому вони саме на тому напрямку сконцентрували максимум своїх зусиль, щоб показати, що вони здатні на якісь наступальні дії після провалу Бахмутської операції", – додав Череватий.

Контрнаступ ЗСУ

16 липня повідомлялося, що на фронті російські окупанти почали активно наступають на Куп'янському напрямку, а ситуація на Сході дещо загострилася, повідомила заступник Міністра оборони Ганна Маляр.

Раніше президент України Володимир Зеленський висловився про контрступ ЗСУ. За його словами, незважаючи на нешвидке просування, ініціатива на фронті - у Сил оборони України, які просуваються вперед.

Нещодавно у Пентагоні оцінили прогрес контрнаступу ЗСУ. Зараз почалася серединна фаза контрнаступу Захисників України. Бійці ЗСУ намагаються знайти слабкі місця в обороні російських окупантів, заявив заступник глави Пентагону США з політичних питань Колін Каль.

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