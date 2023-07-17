"Намагаються розгромити наші війська": ЗСУ вступили в бій з окупантами

За словами генерала Сирського, в районі Куп'янська ворог перейшов у наступ.

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Олександр Сирський про ситуацію на фронті / Колаж Главред, фото t.me/osirskiy, Генштаб ЗСУ

На Сході України обстановка залишається складною, проте українські військові продовжують рухатися вперед, крок за кроком звільняючи нашу землю.

"З метою зупинити наступальні дії наших військ в районі Бахмута ворог активно перекидає на цей напрямок додаткові сили і засоби, основу яких складають частини повітряно-десантних військ", - заявив командувач Сухопутними військами ЗСУ Олександр Сирський, передає Military Media Center.

За його словами, в районі Куп'янська ворог перейшов у наступ, поставивши перед собою мету розгромити наші війська в районі Куп'янська і продовжити наступ в глибину наших бойових порядків.

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Вчора заступник Міністра оборони Ганна Маляр повідомляла, що ворог активно наступає з кінця минулого тижня на Куп'янському напрямку Харківської області.

Контрнаступ ВСУ

16 липня повідомлялося, що на фронті російські окупанти почали активно наступають на Куп'янському напрямку, а ситуація на Сході дещо загострилася, повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр.

Раніше президент України Володимир Зеленський висловився про контрступ ЗСУ. За його словами, незважаючи на нешвидке просування, ініціатива на фронті - у Сил оборони України, які просуваються вперед.

Нещодавно у Пентагоні оцінили прогрес контрнаступу ЗСУ. Зараз почалася серединна фаза контрнаступу Захисників України. Бійці ЗСУ намагаються знайти слабкі місця в обороні російських окупантів, заявив заступник глави Пентагону США з політичних питань Колін Каль.

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