Ситуація загострилася: ЗСУ вступили в запеклий бій з окупантами

На Бахмутському напрямку українські воїни поступово рухаються вперед, сказала Маляр.

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Війна в Україні та ситуація на фронті / Колжа Главред, фото Генштаб ЗСУ, pixabay

На фронті російські окупанти почали активно наступають на Куп'янському напрямку, а ситуація на Сході дещо загострилася.

Як повідомила заступник міністра оборони Ганна Маляр, ЗСУ продовжують рухатися на Бахмутському напрямку.

"Ворог два дні поспіль активно наступає на Куп'янському напрямку у Харківській області. Ми в обороні. Йдуть запеклі бої, положення сторін змінюються динамічно по кілька разів на добу", - пише заступник міністра оборони в Telegram.

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На Бахмутському напрямку українські воїни поступово рухаються вперед. Є просування на південному фланзі навколо Бахмута. Також воїни утримують зайняті позиції на північному фланзі, де намагається атакувати ворог.

"На Авдіївському та Мар'їнському напрямках ворог продовжує наступальні дії. Наші захисники продовжують їх ефективно стримувати. Тривають гарячі бої без зміни положень", - пише Маляр.

Контрнаступ Збройних сил України - що відомо

Раніше президент України Володимир Зеленський висловився про контрступ ЗСУ. За його словами, незважаючи на нешвидке просування, ініціатива на фронті - у Сил оборони України, які просуваються вперед.

"Що стосується контрнаступу. Ми наступаємо. Ініціатива зараз у нас. Наступ не швидкий, це факт. Але, тим не менш, ми йдемо вперед, а не рухаємося назад, як росіяни. Тому я бачу в цьому позитив", - сказав Зеленський.

Нещодавно у Пентагоні оцінили прогрес контрнаступу ЗСУ. Зараз почалася серединна фаза контрнаступу Захисників України. Бійці ЗСУ намагаються знайти слабкі місця в обороні російських окупантів, заявив заступник глави Пентагону США з політичних питань Колін Каль.

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