Кремль зіткнеться з приниженням через Кримський міст і проблемами на півдні – FT

На окупантів Росії чекають проблеми на півдні після вибухів, які сталися на Кримському мосту, пишуть журналісти британського видання Financial Times.

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Росія без Кримського мосту не зможе реалізувати плани щодо постачання окупантів на півдні - ЗМІ / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, соцмережі

Якщо підтвердяться відомості, згідно з якими Кримський міст у захопленому агресором Росією Криму атакувала Україну, це буде "принизливим ударом" по престижу Кремля. Доки естакаду не відремонтують, окупанти, які наразі намагаються відбити контрнаступ ЗСУ в Запорізькій області, можуть забезпечувати свої сили на півдні тільки шляхом "суходільного коридору". Але українські війська збираються перерізати і цей маршрут.

У матеріалі Financial Times йдеться про те, що нова вдала атака на "гордість Путіна" Кримський міст – болючий удар по репутації Кремля. До того ж ситуація може серйозно вплинути на можливість забезпечення Москвою російських окупантів на півдні.

"Якщо підтвердиться, що це був другий український напад на Кримський міст, відкритий з великою помпою російським президентом Володимиром Путіним в 2018 році, це завдасть ще одного принизливого удару по престижу Кремля і, можливо, по його здатності забезпечувати війська, що тримають в окупації південні регіони України", - пишуть журналісти.

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Вони також нагадали, що 8 жовтня минулого року, коли міст було уражено перший раз, естакаду закрили на ремонт, що тривав декілька місяців.

Війська РФ зіткнуться з проблемами і в рамках "сухопутного коридору"

Крім того, в FT акцентували увагу на тому, що російські війська можуть очікувати проблеми з логістикою на півдні. Кримський міст - один з двох головних шляхів постачань військ і техніки на окуповані південні території України. Доки міст не працюватиме, забезпечення може йти лише шляхом так званого "сухопутного коридору", який проходить через захоплені райони Донецької, Запорізької та Херсонської областей.

Втім, ЗСУ працюють над тим, щоб робота "коридору" була максимально ускладнена.

"Цей шлях вузький і пов'язаний з труднощами, оскільки українські бригади зосередили свою увагу на спробі перерізати цей сухопутний коридор під час свого контрнаступу", - підкреслюється в матеріалі.

Вибухи на Кримському мосту

На Кримському мосту вночі прогриміли вибухи. Після двох вибухів "впав" проліт незаконної споруди, яку звели окупанти агресора Росії до захопленого Криму. Місцева фейкова "влада" змушена була перекрити рух. На шляху до екстакади утворилися величезні затори.

"На Кримському мосту зупинено рух: сталася надзвичайна подія в районі 145-ої опори з боку Краснодарського краю. Працюють правоохоронні органи і всі відповідальні служби", - сказав гауляйтер Криму Аксьонов.

За інформацією РФ, загинули 2 людини.

У Мережі опублікували кадри наслідків вибухів у захопленому Криму. У хатори потрапили понад 1000 автомобілів.

У СБУ відреагували на "бавовну" в окупованому Криму. Представники спецслужби опублікували фотознімок вибуху Кримського моста в жовтні минулого року і додали вірш, в якому сказано "соловей у Криму зустрічає СБУ.

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