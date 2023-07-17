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Ахнули навіть лікарі: прикутий до ліжка боєць ЗСУ заговорив

Марія Тупік
17 липня 2023, 15:15 оновлено 17 липня, 15:19
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Фахівці вже зробили бійцеві всі важливі операції на головному мозку і більше втручань не повинно бути.
Боєць ЗСУ Віталій Шумей
Боєць ЗСУ Віталій Шумей / Колаж Главред, фото Ірина Тимофєєва, скріншот з відео

В Іспанії пройшла операція прикутого до ліжка через поранення голови бійця ЗСУ Віталія Шумея.

Як розповіла волонтер з Чернігова Ірина Тимофєєва, операція тривала близько чотирьох годин і пройшла успішно, передає "Суспільне".

Під час перебування в Іспанії, Віталія готували до цієї операції. Для цього йому потрібно було набрати вагу.

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Це друга операція, проведена Віталію іспанськими медиками.

В даний час лікарі констатують прогрес у відновленні функцій мозку бійця. Він навіть зміг вимовити кілька фраз, а лікарі були вражені.

В іспанській лікарні з Віталієм - його батько. Він і повідомив, що Віталій заговорив. На питання батька: "Можна я зроблю?"- він відповів: "Так, тато". А на уточнення, чого б йому хотілося випити, соку або води, відповів: "Сік".

Віталія лікують за рахунок небайдужих українців, повідомляє волонтер. Коштів вистачить до кінця серпня.

Фахівці вже зробили бійцеві всі важливі операції на головному мозку і більше втручань не повинно бути.

Ірина з посиланням на результати діагностики з відновлення функцій мозку Віталія розповіла, що вони вразили навіть лікарів: на такий прогрес ніхто не сподівався. Поки, крім словесної реакції, Шумей вже може піднімати голову.

Крім Іспанії, Віталія оперували в лікарнях Києва, Дніпра та Чернігова.

Що сталося у Віталієм Шумеєм на фронті

Командир ЗРК Віталій Шумей отримав мінно-вибухової травми ще у 2022 році.

Він з побратимами був під Авдіївкою і відтісняв окупантів.

Під час трагедії Віталій втратив можливість пересуватися, самостійно їсти і говорити.

Раніше Главред розповідав про те, як тато військовий раптово приїхав на випускний своєї дочки. Дівчинка була приємно здивована, коли дізналася, що до неї прямо на випускний з фронту приїхав тато. Вона бігла до нього на підборах, міцно обняла і гірко плакала.

Також повідомлялося про те, що мама раптово повернулася до свого синочка з фронту. Її син також міцно обійняв свою рідну маму і не хотів відпускати. Він сподівався на те, що війна вже закінчилася і мама більше не поїде. Але, на жаль, це не так.

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