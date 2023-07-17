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Пілоти Повітряних сил ЗСУ вирушать на навчання F-16: Ігнат розповів деталі

Андрій Ганчук
17 липня 2023, 10:27 оновлено 17 липня, 11:12
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Українські пілоти проходитимуть підготовку в різних країнах, які вже надали спеціальні майданчики, розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат.
Гнат, F-16
Десятки пілотів ПС ЗСУ відправляться на навчання управлінню F-16 - Ігнат / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, ua.depositphotos.com

Перша група пілотів повітряних сил ЗСУ відправиться на навчання управлінню винищувачами західного зразка F-16. Отримано десяток майданчиків для тренувань. Згодом на підготовку поїдуть і інші групи. Про це заявив речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

В ефірі ісеукраїнського телемарафону UA Разом він розповів про те, що на підготовку управлінню винищувачами F-16 буде відправлена перша група. Після цього поїде і друга група.

"Перша група пілотів - це перша хвиля, яка поїде на перенавчання, потім друга і так далі. Це ті пілоти, які вже будуть проходити безпосередню підготовку з інструкторами в різних країнах, що нам надали майданчики. Йдеться про десятки. Чекаємо", - зазначив Ігнат.

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Також він додав, що Україна не зможе відправити всіх фахівців на перенавчання і "отримувати, мабуть, будемо теж не відразу трьома ескадрильями".

"Подивимося, як ухвалюватимуться рішення в рамках авіаційної коаліції", - підкреслив Юрій Ігнат.

Винищувачі F-16 для України

Глава Міноборони Олексій Резніков раніше сказав, що пілоти Повітряних сил ЗСУ випереджають темпи і знадобиться 4 місяці, щоб літати на F-16. Згідно з його прогнозом, Україні передадуть бойові літаки тільки наступного року.

У Держдепі розкрили ймовірний сценарій передачі Україні винищувачів F-16. За словами помічника керівника відомства з військово-політичних питань Стенлі Брайн, Київ може отримати літаки лише через місяці.

Президент Володимир Зеленський раніше заявив, що до Заходу є питання щодо постачання літаків F-16 для України. Зеленський акцентував увагу на відсутність графіка навчання пілотів і затягування процесу деякими партнерами.

Інші новини:

Повітряні Сили військова допомога F-16 війна Росії та України Юрій Ігнат
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