РФ ледь не збила розвідувальний літак Британії: одна подія могла втягнути НАТО у війну – WP

Російський винищувач випустив ракету по британському розвідувальному літаку, який перебував у повітрі біля України.

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РФ ледь не збила британський розвідувальний літак біля України/ Міноборони РФ, УНІАН

Винищувач країни-агресорки Росії ледь не збив британський розвідувальний літак в міжнародному повітряному просторі над Чорним морем. Тоді два російські винищувачі Су-27 перехопили RC-135. Один із цих літаків наблизився до повітряного судна Великої Британії на відстань 5 метрів. Пізніше, перебуваючи на відстані від британського літака, він навіть випустив по ньому ракету, проте вона не влучила.

Інцидент стався 29 вересня. Подробиці про нього стали відомо зараз, після того, як у мережу були "злиті" військові документи Сполучених Штатів Америка. Про це пише Washington Post.

Зазначається, що цей інцидент міг втягнути США та їхніх союзників по НАТО безпосередньо у війну в Україні. Адже, згідно зі статутом Північноатлантичного альянсу, збройний напад на одного з членів НАТО вважається нападом на весь Альянс, що передбачає колективну реакцію на таку подію.

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При цьому видання пише, що про цей інцидент раніше коротко згадував міністр оборони Великої Британії Бен Воллес – він говорив про це у Палаті громад в жовтні 2022 року. Але тоді Воллес не застосовував до опису ситуації фразу "майже збитий", а запуск ракети російським винищувачем пояснював "технічною несправністю". Також британський міністр оборони у той час казав, що розмовляв про цей інцидент з російськими високопосадовцями з оборонного відомства РФ.

Варто зазначити, що представники Пентагону відмовилися коментувати зміст документів, які були "злиті".

Витік секретних документів Пентагону

6 квітня видання The New York Times повідомило, що в Twitter і Telegram були опубліковані секретні військові документи, в яких детально описані плани США і НАТО з нарощування української армії перед запланованим контрнаступом ЗСУ.

Військові аналітики кажуть, що документи, очевидно, були змінені в деяких частинах від їх початкового варіанту. Зокрема, були завищені американські оцінки загиблих на війні українців і занижені оцінки загиблих російських окупантів.

Радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк заявив, що дані про підготовку української армії, що з'явилися в соціальних мережах як нібито витік секретних військових документів, є підробкою, створеною силами російської розвідки.

За даними CNN, Україна вже змінила деякі свої військові плани через витік секретних документів. Також журналісти американського телеканалу CNN, проаналізувавши 53 таких документи, дійшли висновку, що нібито США вели шпигунство за президентом України Володимиром Зеленським.

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