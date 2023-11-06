Стаття Залужного для Economist: експерт порівняв головкома ЗСУ з Черчіллем

Головнокомандувач ЗСУ зробив правильно, опублікувавши статтю, оскільки суспільство хоче знати відповіді на багато питань.

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​ Касьянов вважає, що стаття Залужного - запізніла, але болюча відповідь суспільству / Колаж : Главред, фото: УНІАН, Вікіпедія

Головнокомандувач ЗСУ, генерал Валерій Залужний опублікував резонансну статтю в журналі The Economist. Військовослужбовець ЗСУ, блогер Юрій Касьянов вважає, що ця стаття стала "трохи запізнілою, але не менш болючою відповіддю суспільству".

За його словами, главком зробив правильно, опублікувавши статтю, оскільки суспільство хоче знати відповіді на багато питань.

"Наприклад, про те, чому наш наступ вийшов, м'яко кажучи, не дуже вдалим, куди далі рухатися, якою буде підтримка партнерів, і як нам, врешті-решт, виграти цю війну. Деякі, як ви знаєте, вже заявляють про те, що війну треба не вигравати, а йти на мирні переговори. Природно, в такій ситуації головком вчинив абсолютно правильно, давши своє пояснення ситуації та визнавши певні помилки, які були у нашого командування і, зокрема, у наших партнерів, які давали нам помилкові поради, ідеї та пропозиції", - сказав Касьянов в інтерв'ю Главреду.

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"Коли Черчілль на початку Другої світової війни став прем'єром в Англії, він сказав, що не обіцяє нічого, крім крові, поту і сліз. По суті Залужний сказав те саме, але іншими словами, і це йде в якийсь дисонанс з тим, що говорять наші топ-політики", - додав Касьянов.

Військовий упевнений, що потрібно багато чого переосмислити для того, щоб ухвалювати правильні рішення, грамотно вибудовувати свою стратегію і виграти війну, а не просто якось її завершити або піти на переговори.

"Можливо, війна закінчиться якимись переговорами, але я думаю, що це повинні бути переговори про капітуляцію нашого противника в тому чи іншому вигляді, коли ми повністю виконаємо свої цілі щодо захисту країни і забезпечення її безпеки", - сказав Касьянов.

Хто такий Юрій Касьянов Військовослужбовець ЗСУ, волонтер, активіст ініціативи "Армія SOS", очільний ініціативи "A. Drones". Радіоінженер, спеціаліст з аеророзвідки. Займається виробництвом дронів і БПЛА для української армії і безпосередньо аеророзвідкою, заснував громадське дослідно-конструкторське бюро безпілотної авіації "Matrix-UAV". Закінчив Київське вище військово-авіаційне інженерне училище в 1991-му, потрапив за розподілом служити в Білорусь. Повернувся до України в 2001 році. На своїх сторінках у соцмережах активно аналізує ситуацію на фронті.

Стаття Залужного для The Economist

Україні загрожує затяжна окопна війна, яка може виснажити українську державу. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України, генерал Валерій Залужний в інтерв'ю журналу The Economist.

"Для того, щоб вийти з цього глухого кута, нам потрібно щось нове, на зразок пороху, який винайшли китайці та яким ми досі вбиваємо один одного", - сказав Залужний.

Також Головнокомандувач ЗСУ назвав 5 пунктів, які необхідні Україні для перемоги над РФ.

За словами Залужного, до кінця 2023 року країна-агресор Росія може збільшити чисельність авіації, створивши нові штурмові ескадрильї. Однак це не допоможе РФ отримати повне панування в повітрі.

Президент України Володимир Зеленський не вважає, що ситуація на фронті зараз патова для України.

"Це не патова ситуація. Росія контролює небо. Ми бережемо наших військових. Просто кидати, як Росія кидає як м'ясо своїх людей, ніхто не хоче", - сказав глава держави.

Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовка, коментуючи статтю Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного в журналі The Economist, заявив, що військовим не варто виносити на публіку те, що відбувається на фронті.

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