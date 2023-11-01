Україна переможе РФ, але потрібна допомога Заходу за п'ятьма пунктами - Залужний

Україна може перемогти у кривавій війну, яку розв'язав російський диктатор Володимир Путін. Однак для цього Україні потрібна допомога західних партнерів. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний назвав 5 пунктів, які необхідні Україні. Про це йдеться у колонці для The Economist.
Цими пунктами є:
- перевага у повітрі,
- радіоелектронна боротьба,
- контрбатарейна боротьба,
- мінно-вибухові технології,
- нарощування резервів.
Усе це може допомогти вийти з позиційної війни, коли бої ведуться на стабільних фронтах і постійно виснажують сили.
"Збройні сили України потребують ключових військових можливостей і технологій, щоб вийти з такої війни", - сказав Залужний.
Перевага у повітрі
Контроль у небі є пріоритетним питанням для України, каже Залужний. Це допоможе активніше проводити широкомасштабні наземні операції. Нині просування ускладнюється, бо російські системи протиповітряної оборони перешкоджають українським літакам.
"Військово-повітряні сили Росії зазнали величезних втрат, і ми знищили понад 550 її систем протиповітряної оборони, але вона зберігає значну перевагу над нами й продовжує будувати нові штурмові ескадрильї", – зазначив Залужний.
З такою перевагою Україна зможе завдавати масованих ударів, використовуючи сигнальні приманки та ударні безпілотники, що перенавантажить російські системи ППО.
"Ми повинні використовувати сигнальні приманки, щоб привабити російські планерні бомби. І ми повинні засліплювати тепловізійні камери російських безпілотників вночі за допомогою стробоскопів", – додав він.
Радіоелектронна боротьба
Залужний заявив, що Україна потребує сучасних систем радіоелектронної боротьби та розвідки. Свого часу РФ модернізувала свої сили РЕБ і розробила 60 нових типів техніки.
Контрбатарейна боротьба
За даними головнокомандувача ЗСУ, РФ робить успіхи у напрямку контрбатарейної боротьби. Вони застосовують розвідувальні дрони та баражувальні боєприпаси "Ланцет", які можуть бути наведені наземними коригувальниками.
Україні потрібно використовувати наземні антени, щоб зробити українські снаряди більш точними в умовах, коли окупанти будуть застосовувати "глушилки".
"Нам потрібно ширше використовувати безпілотники-камікадзе для ураження російської артилерії. І нам потрібно, щоб наші партнери надсилали нам краще артилерійське розвідувальне обладнання, яке може визначати місцезнаходження російських гармат", – зазначив Залужний.
Мінно-вибухові технології
Російські окупанти замінували українські землі і західного обладнання для розмінування виявилось недостатньо. Навіть тоді, коли українські захисники проривають мінні поля, ворог їх знову дуже швидко відновлює. Залужний зазначає про необхідність отримати радарні датчики, які виявляють міни у землі за допомогою непомітних імпульсів світла.
До того ж мінні загородження можна подолати за допомогою реактивних двигунів від літаків, водометів чи касетних боєприпасів. Корисними у розмінування можуть стати і тунельні екскаватори, роботи з плазмовими пальниками.
Нарощування резервів
Україна працює над запровадженням єдиного реєстру призовників. У подальшому планується розширити категорію громадян, які можуть бути призвані на навчання чи мобілізацію.
"Ми також запроваджуємо "бойове стажування", яке передбачає направлення нещодавно мобілізованих та навчених військовослужбовців у досвідчені фронтові підрозділи для їхньої підготовки", – повідомив Залужний.
Коли і як закінчиться війна
Перший заступник міністра оборони України Олексій Павлюк зробив приголомшливий прогноз і заявив, що наступного року Україна переможе. Він додав, що Україна має озброєння, яке наближає перемогу ЗСУ і не дає окупантам досягти успіху.
Азербайджанський військовий аналітик Агіль Рустамзаде розповів яким буде закінчення війни і назвав 3 сценарії. Він вважає, що навіть після перемоги Україні варто бути напоготові, адже РФ може атакувати країну знову.
Військовий експерт Роман Світан назвав місяць і сценарій закінчення війни в Україні. Він вважає, що до кінця вересня наступного року закінчиться війна проти Росії її розгромом.
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