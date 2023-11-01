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Україна переможе РФ, але потрібна допомога Заходу за п'ятьма пунктами - Залужний

Ангеліна Підвисоцька
1 листопада 2023, 22:25
Україна потребує ключових військових можливостей та технологій, щоб вийти з позиційної війни.
ВСУ, Залужный
Залужний назвав 5 пукнтів, які необхідні для перемоги України / Коллаж: Главред, фото: 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, Офис президента

Україна може перемогти у кривавій війну, яку розв'язав російський диктатор Володимир Путін. Однак для цього Україні потрібна допомога західних партнерів. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний назвав 5 пунктів, які необхідні Україні. Про це йдеться у колонці для The Economist.

Цими пунктами є:

  • перевага у повітрі,
  • радіоелектронна боротьба,
  • контрбатарейна боротьба,
  • мінно-вибухові технології,
  • нарощування резервів.

Усе це може допомогти вийти з позиційної війни, коли бої ведуться на стабільних фронтах і постійно виснажують сили.

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"Збройні сили України потребують ключових військових можливостей і технологій, щоб вийти з такої війни", - сказав Залужний.

Перевага у повітрі

Контроль у небі є пріоритетним питанням для України, каже Залужний. Це допоможе активніше проводити широкомасштабні наземні операції. Нині просування ускладнюється, бо російські системи протиповітряної оборони перешкоджають українським літакам.

"Військово-повітряні сили Росії зазнали величезних втрат, і ми знищили понад 550 її систем протиповітряної оборони, але вона зберігає значну перевагу над нами й продовжує будувати нові штурмові ескадрильї", – зазначив Залужний.

З такою перевагою Україна зможе завдавати масованих ударів, використовуючи сигнальні приманки та ударні безпілотники, що перенавантажить російські системи ППО.

"Ми повинні використовувати сигнальні приманки, щоб привабити російські планерні бомби. І ми повинні засліплювати тепловізійні камери російських безпілотників вночі за допомогою стробоскопів", – додав він.

Радіоелектронна боротьба

Залужний заявив, що Україна потребує сучасних систем радіоелектронної боротьби та розвідки. Свого часу РФ модернізувала свої сили РЕБ і розробила 60 нових типів техніки.

Контрбатарейна боротьба

За даними головнокомандувача ЗСУ, РФ робить успіхи у напрямку контрбатарейної боротьби. Вони застосовують розвідувальні дрони та баражувальні боєприпаси "Ланцет", які можуть бути наведені наземними коригувальниками.

Україні потрібно використовувати наземні антени, щоб зробити українські снаряди більш точними в умовах, коли окупанти будуть застосовувати "глушилки".

"Нам потрібно ширше використовувати безпілотники-камікадзе для ураження російської артилерії. І нам потрібно, щоб наші партнери надсилали нам краще артилерійське розвідувальне обладнання, яке може визначати місцезнаходження російських гармат", – зазначив Залужний.

Мінно-вибухові технології

Російські окупанти замінували українські землі і західного обладнання для розмінування виявилось недостатньо. Навіть тоді, коли українські захисники проривають мінні поля, ворог їх знову дуже швидко відновлює. Залужний зазначає про необхідність отримати радарні датчики, які виявляють міни у землі за допомогою непомітних імпульсів світла.

До того ж мінні загородження можна подолати за допомогою реактивних двигунів від літаків, водометів чи касетних боєприпасів. Корисними у розмінування можуть стати і тунельні екскаватори, роботи з плазмовими пальниками.

Нарощування резервів

Україна працює над запровадженням єдиного реєстру призовників. У подальшому планується розширити категорію громадян, які можуть бути призвані на навчання чи мобілізацію.

"Ми також запроваджуємо "бойове стажування", яке передбачає направлення нещодавно мобілізованих та навчених військовослужбовців у досвідчені фронтові підрозділи для їхньої підготовки", – повідомив Залужний.

Коли і як закінчиться війна

Перший заступник міністра оборони України Олексій Павлюк зробив приголомшливий прогноз і заявив, що наступного року Україна переможе. Він додав, що Україна має озброєння, яке наближає перемогу ЗСУ і не дає окупантам досягти успіху.

Азербайджанський військовий аналітик Агіль Рустамзаде розповів яким буде закінчення війни і назвав 3 сценарії. Він вважає, що навіть після перемоги Україні варто бути напоготові, адже РФ може атакувати країну знову.

Військовий експерт Роман Світан назвав місяць і сценарій закінчення війни в Україні. Він вважає, що до кінця вересня наступного року закінчиться війна проти Росії її розгромом.

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війна в Україні вторгнення Росії Валерій Залужний
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