Сотні літаків і гелікоптерів: РФ може створити нові штурмові ескадрильї - Залужний

За різними оцінками, на кінець 2023 року росіяни можуть наростити кількість авіації до восьми змішаних авіаційних дивізій.

https://glavred.net/world/sotni-samoletov-i-vertoletov-rf-mozhet-sozdat-novye-shturmovye-eskadrili-zaluzhnyy-10513381.html Посилання скопійоване

Валерій Залужний заявив, що РФ все одно не отримає панування у повітрі / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот МО РФ

До кінця 2023 року країна-агресор Росія може збільшити чисельність авіації, створивши нові штурмові ескадрильї. Однак це не допоможе РФ отримати повне панування в повітрі. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України, генерал Валерій Залужний в інтерв'ю журналу The Economist.

За його словами, за різними оцінками, на кінець 2023 року росіяни можуть наростити кількість авіації до восьми змішаних авіаційних дивізій — це сотні літаків і гелікоптерів.

"Попри значну кількісну і якісну перевагу противника в авіації та протиповітряній обороні, він не може перетворити його в повне панування в повітрі завдяки успішній роботі наших елементів безпосереднього прикриття протиповітряної оборони військ, які постійно збільшують чисельність озброєння повітряного нападу противника", — підкреслив Залужний.

відео дня

Головнокомандувач ЗСУ додав, що російські пілоти не почуваються спокійно в небі України.

"Їхня авіація намагається не заходити в зону ураження нашої протиповітряної оборони і використовує авіаційні засоби переважно з великих дистанцій, що значно знижує ефективність. На передову виходять безпілотні авіаційні комплекси противника, які взяли на себе значну кількість завдань в частині повітряної розвідки та завдання ударів з повітря", — зазначив генерал.

Винищувачі F-16 для України

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна може отримати винищувачі F-16 від країн-союзників на заході в першій половині 2024 року. Для того щоб Києву передали літаки, потрібно завершити навчання пілотів і підготувати потрібну інфраструктуру.

Прем'єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що винищувачі F-16, які Нідерланди обіцяли передати Україні, прибудуть до навчального центру в Румунії через два тижні.

Міністр оборони Бельгії Людівін Дедондер заявила, що оборонне відомство країни має намір направити багатоцільові винищувачі F-16 в Україну, починаючи з 2025 року. Міністр не уточнила кількість винищувачів, які будуть відправлені в Україну.

Данія розраховує передати Україні перші винищувачі F-16 навесні 2024 року. Однак точна дата передачі залежатиме від трьох факторів – готовності пілотів, техніків та інфраструктури.

Тим часом міністр оборони країни-агресора Сергій Шойгу хвалькувато пообіцяв знищити всі західні F-16, яких Україна ще навіть не отримала.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.