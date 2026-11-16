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На фронті загинув колишній мер Рави-Руської – подробиці

Віталій Кірсанов
16 листопада 2026, 16:11оновлено 16 листопада, 16:48
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З початком російської агресії Микола Зінько добровільно вирушив на фронт.
На фронті загинув колишній мер Рави-Руської
На фронті загинув колишній мер Рави-Руської / колаж: Главред, фото: facebook.com/mikola.zin.ko, facebook.com/oleh.tyahnybok

Коротко:

  • Микола Зінько народився у жовтні 1987 року в Раві-Руській
  • Зінько служив у добровольчому батальйоні "Січ"

У боях проти російських окупантів загинув колишній міський голова Рави-Руської Львівської області Микола Зінько. Про його загибель повідомив лідер ВО "Свобода" Олег Тягнибок.

За його словами, Зінько був багаторічним членом партії, бійцем "Легіону Свободи" та очолював Львівську обласну організацію політичної сили.

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"Трагічна звістка для всієї свободівської родини. Загинув наш побратим...", - йдеться у повідомленні.

Микола Зінько народився в жовтні 1987 року в Раві-Руській. Здобув освіту на факультеті міжнародних відносин Львівського національного університету імені Івана Франка. До ВО "Свобода" приєднався у 2009 році, згодом очолив міську організацію партії. Також був депутатом Рава-Руської міської ради.

З початком російської агресії Зінько добровільно вирушив на фронт і служив у добровольчому батальйоні "Січ". У 2015 році його відкликали з армії, після чого він обійняв посаду міського голови Рави-Руської.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Микола Зінько знову повернувся до військової служби. Спочатку він служив у добровольчому формуванні територіальної громади "Свобода", а потім став заступником командира батальйону 5-ї окремої штурмової бригади.

Чому Кремль не бачить реальної картини війни

Військовий експерт, колишній співробітник СБУ Іван Ступак в інтерв’ю "Главреду" звернув увагу на те, що російське керівництво ухвалює рішення, спираючись на спотворену картину фронту.

"Путін при ухваленні рішень виходить із неправдивої інформації, тому, на його думку, він перемагає", - зазначив експерт.

Як приклад такого подання інформації фахівець навів доповіді вищого військового командування РФ про ситуацію під Куп’янськом.

"Герасимов і Білоусов стверджували, що Куп’янськ захоплено, хоча навіть їхні військові кореспонденти говорили, що це не так", - пояснив Ступак.

Оцінюючи масштаб сил, які Кремль кинув на війну, експерт звернув увагу на навантаження на російську армію.

"Понад 700 тисяч російських військовослужбовців застрягли в боях на українських фронтах", - підсумував він.

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред, окупанти штурмують український "пояс фортець" у Донецькій області одночасно з чотирьох напрямків: з півночі, сходу, півдня та південного заходу. Окупанти вже дісталися до Костянтинівки, яка замикає з півдня головну лінію оборони на Донбасі, повідомляє Інститут вивчення війни (ISW). Саме Костянтинівку експерти вважають крайньою південною точкою цього оборонного рубежу. Тому прорив ворога до міста означає, що бої наблизилися до ключової укріпленої зони регіону.

Раніше повідомлялося, що аналітики DeepState оновили карту бойових дій, зафіксувавши нові зміни на лінії фронту. Ворогу вдалося розширити зону контролю поблизу селища Червоне Константинівської міської громади Краматорського району.

Нагадаємо, військовий оглядач Денис Попович заявляв, що російські окупаційні війська можуть спробувати переправити піхоту з окупованих Олешок через Дніпро до околиць Херсона або в саме місто.

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