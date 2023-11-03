Інтерв’ю Залужного про "війну в глухому куті" сколихнуло США: у Politico описали наслідки

Інтерв’ю Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного виданню The Economist, яке світ побачив нещодавно, дуже вплинуло на подальші плани Сполучених Штатів Америки щодо підтримки Києва у боротьбі проти російських окупантів. Американський Конгрес був шокований відвертістю українського воєначальника. Заяви, які прозвучали в інтерв’ю, спонукали республіканців переглянути питання щодо поставок великої кількості зброї.
Про це зазначається у матеріалі видання Politico. Журналісти видання проаналізували інтерв’ю Залужного про те, що "війна зайшла у глухий кут", та оцінили, яку реакцію воно викликало у США.
Зазначається, що представники республіканської партії назвали такі заяви українського головкома приводом для перегляду підтримки України з боку США. При цьому представники партії зазначили, що ця допомога надаватиметься, поки в цьому є необхідність.
Сенатор від республіканської партії Джош Хоулі, який скептично ставиться до збільшення допомоги Україні, після інтерв’ю Залужного заявив, що така відвертість Головнокомандувача ЗСУ "пробила велику діру в політиці адміністрації США щодо України". Він наголосив, що Сполучені Штати повинні і далі надавати Києву фінансову підтримку, а також підтримувати Україну в усіх інших напрямках, щоб ситуація не зайшла у глухий кут.
Сенатор-демократ, очільник комітету закордонних справ Сенату США Бен Кардін зазначив, що оприлюднена Залужним інформація "збігається з тим, що нам повідомляли". За його словами, у США сподівалися, що українським військовим вдасться досягнути більших успіхів, але під час контрнаступу, який тривав влітку цього року, захисники України просунулися лише на понад 16 кілометрів.
У Politico зазначають, що Сенат може схвалити збільшення допомоги Україні, яке передбачене у запиті американського президента Джо Байдена на 106 мільярдів доларів. У цьому пакеті також передбачена підтримка Ізраїлю і Тайваню, а також посилення безпеки південного кордону з Мексикою.
Основні заяви з інтерв’ю Залужного виданню The Economist
В інтерв’ю Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що Україна переможе РФ, але потрібна допомога Заходу за п'ятьма пунктами. Цими пунктами є:
- перевага у повітрі,
- радіоелектронна боротьба,
- контрбатарейна боротьба,
- мінно-вибухові технології,
- нарощування резервів.
Усе це може допомогти вийти з позиційної війни, коли бої ведуться на стабільних фронтах і постійно виснажують сили.
Також Залужний розповів про збільшення резерву військових в Україні. Він вважає, що одним із ключових пріоритетів у війні проти Росії має бути нарощення резервів українських військових. Головнокомандувач ЗСУ повідомив, що в Україні планують розширити категорію громадян, які можуть бути призвані на збори чи за мобілізацією.
Крім цього, Залужний назвав свій головний промах і озвучив величезні втрати РФ. За його словами, країна-агресор втратила, щонайменше, 150 тисяч осіб загиблими. При цьому він озвучив кількість втрат ворога, кажучи про свій первісний план зупинити Росію, знекровивши її війська. Разом з тим Головнокомандувач ЗСУ визнав, що цей план не спрацював через те, що в РФ не цінують людські життя.
Читайте також:
- "Війна розтягнеться на 3-4 роки": Гетьман сказав, де будуть найзапекліші бої
- "Україна буде наша": Лукашенко видав феєричну маячню щодо Зеленського
- Налетить дощ і штормовий вітер 20 м/с: українців попередили про небезпеку на вихідні