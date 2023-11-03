Інтерв’ю Залужного про "війну в глухому куті" сколихнуло США: у Politico описали наслідки

Партнери можуть переглянути обсяг військової допомоги Україні після гучного інтерв’ю українського головкома.

https://glavred.net/ukraine/intervyu-zaluzhnogo-o-voyne-v-tupike-vskolyhnulo-ssha-v-politico-opisali-posledstviya-10513816.html Посилання скопійоване

Інтерв’ю Залужного про "війну в глухому куті" сколихнуло США/ колаж: Главред, фото: Facebook Головнокомандуючий ЗСУ, Командування Об'єднаних сил ЗСУ

Інтерв’ю Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного виданню The Economist, яке світ побачив нещодавно, дуже вплинуло на подальші плани Сполучених Штатів Америки щодо підтримки Києва у боротьбі проти російських окупантів. Американський Конгрес був шокований відвертістю українського воєначальника. Заяви, які прозвучали в інтерв’ю, спонукали республіканців переглянути питання щодо поставок великої кількості зброї.

Про це зазначається у матеріалі видання Politico. Журналісти видання проаналізували інтерв’ю Залужного про те, що "війна зайшла у глухий кут", та оцінили, яку реакцію воно викликало у США.

Зазначається, що представники республіканської партії назвали такі заяви українського головкома приводом для перегляду підтримки України з боку США. При цьому представники партії зазначили, що ця допомога надаватиметься, поки в цьому є необхідність.

відео дня

Сенатор від республіканської партії Джош Хоулі, який скептично ставиться до збільшення допомоги Україні, після інтерв’ю Залужного заявив, що така відвертість Головнокомандувача ЗСУ "пробила велику діру в політиці адміністрації США щодо України". Він наголосив, що Сполучені Штати повинні і далі надавати Києву фінансову підтримку, а також підтримувати Україну в усіх інших напрямках, щоб ситуація не зайшла у глухий кут.

Сенатор-демократ, очільник комітету закордонних справ Сенату США Бен Кардін зазначив, що оприлюднена Залужним інформація "збігається з тим, що нам повідомляли". За його словами, у США сподівалися, що українським військовим вдасться досягнути більших успіхів, але під час контрнаступу, який тривав влітку цього року, захисники України просунулися лише на понад 16 кілометрів.

У Politico зазначають, що Сенат може схвалити збільшення допомоги Україні, яке передбачене у запиті американського президента Джо Байдена на 106 мільярдів доларів. У цьому пакеті також передбачена підтримка Ізраїлю і Тайваню, а також посилення безпеки південного кордону з Мексикою.

Основні заяви з інтерв’ю Залужного виданню The Economist

В інтерв’ю Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що Україна переможе РФ, але потрібна допомога Заходу за п'ятьма пунктами. Цими пунктами є:

перевага у повітрі,

радіоелектронна боротьба,

контрбатарейна боротьба,

мінно-вибухові технології,

нарощування резервів.

Усе це може допомогти вийти з позиційної війни, коли бої ведуться на стабільних фронтах і постійно виснажують сили.

Також Залужний розповів про збільшення резерву військових в Україні. Він вважає, що одним із ключових пріоритетів у війні проти Росії має бути нарощення резервів українських військових. Головнокомандувач ЗСУ повідомив, що в Україні планують розширити категорію громадян, які можуть бути призвані на збори чи за мобілізацією.

Крім цього, Залужний назвав свій головний промах і озвучив величезні втрати РФ. За його словами, країна-агресор втратила, щонайменше, 150 тисяч осіб загиблими. При цьому він озвучив кількість втрат ворога, кажучи про свій первісний план зупинити Росію, знекровивши її війська. Разом з тим Головнокомандувач ЗСУ визнав, що цей план не спрацював через те, що в РФ не цінують людські життя.

Читайте також:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.