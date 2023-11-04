В ОПУ попросили Залужного не виносити на публіку ситуацію на фронті

Ігор Жовка прокоментував статтю головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного в журналі The Economist.

https://glavred.net/ukraine/v-opu-poprosili-zaluzhnogo-ne-vinositi-na-publiku-situaciyu-na-fronti-10513975.html Посилання скопійоване

У Зеленського попередили Залужного / колаж: Главред, фото: t.me/CinCAFU, Командування Об'єднаних Сил ЗСУ

Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовка, коментуючи статтю головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного в журналі The Economist, заявив, що військовим не варто виносити на публіку те, що відбувається на фронті.

"На місці військових я б, напевно, найменше, що робив би - це б коментував для преси, для відкритої публіки те, що відбувається на фронті, те, що може відбутися на фронті, якісь варіанти. Тому що ми ж тоді полегшуємо роботу агресору. Я впевнений, що все дуже уважно прочитано, занотовано, зроблено висновки. Якщо ми так якимось чином досягнемо успіхів - можливо, це дуже глибокий стратегічний задум. Але мені дуже дивно", - зазначив Жовква в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Жовква також заявив, що після виходу згаданої статті до нього телефонував "один з керівників кабінетів лідерів".

відео дня

"І вони просто в паніці мене запитують: "А що доповідати моєму лідерові? Ми дійсно в глухому куті?" Ми цього ефекту намагаємось досягти цією статтею?", - наголосив представник ОП.

Нагадаємо, що Залужний розповів про збільшення резерву військових в Україні. Головнокомандувач ЗСУ повідомив, що в Україні планують розширити категорію громадян, які можуть бути призвані на збори чи за мобілізацією.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, що Україні потрібна допомога Заходу за п'ятьма пунктами. Україна потребує ключових військових можливостей та технологій, щоб вийти з позиційної війни.

Більше військових новин:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.