"Без цього не буде результату": Данілов прокоментував статтю Залужного

Секретар РНБО Олексій Данілов прокоментуав статтю Валерія Залужного для видання Economist і відзначив важливість нових підходів для протидії окупантам.

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Данілов прокоментував статтю Залужного / Колаж Главред, фото: Апарат РНБО, УНІАН

Секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов погодився з Головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним у тому, що Україна повинна змінювати свої підходи війни проти Росії.

"Я хочу нагадати ситуацію, яка була в лютому та березні 2022 року. Якщо ви пам'ятаєте, ми тоді благали (партнерів - ред.) дати захист нашого неба, закрити наше небо. Тому що це було про наших дітей, це було про наших цивільних. На превеликий жаль, на той час ми не отримали жодної відповіді. А (після - ред.) допомога почала надходити, вона поступово надходила", - сказав Данілов в інтерв'ю "Радіо Свобода".

На його думку, "якби ця допомога надходила швидше, то, може, були б інші результати". Данілов наголосив, що коли Російська Федерація відновлюється, розширюючи свої зв'язки з іншими країнами, такими як Іран і Північна Корея, ситуація стає досить складною.

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"Тому я думаю, що генерал Залужний має рацію. Ми неодноразово про це говорили, в тому числі на засіданнях Ставки, що потрібні нові підходи", - сказав він.

Також Данілов прокоментував ситуацію з постачанням Україні винищувачів F-16. Він наголошує, що можна визначити момент початку цієї дискусії з партнерами щодо поставки F-16.

"На жаль, до цього часу її реалізація не відбулася. Будь-який військовий розуміє, що без досягнення такого паритету в повітрі, у нас вкрай важко досягти бажаних результатів", - робить висновок Данілов.

Секретар РНБО вказує, що не зважаючи на це, наша мета залишається незмінною - визволити нашу країну, вигнати ворога за межі території, на кордони 1991 року, і покласти остаточну крапку в цьому питанні.

"Це обов'язково станеться, як би ворог не хотів нам зашкодити, як би на сьогоднішній день не починав дехто під російську дудку грати на території тих чи інших країн. Ми розуміємо, що нам треба робити, і ми послідовні у своїх діях", - резюмував він.

Стаття Залужного для видання Economist - що відомо?

Нгадаємо, як раніше повідомляв Главред, за словами Валерія Залужного, західні союзники були надто обережні у наданні Україні новітніх технологій та більш потужної зброї, що дало Росії можливість перегрупуватися та посилити свою оборону після просування України на півночі у Харківській області та на півдні в Херсонській області наприкінці 2022 року.

Він також зазначив, що до кінця 2023 року Росія може підвищити кількість своєї авіації, формуючи нові штурмові ескадрильї. Проте це не призведе до повного домінування в повітрі для РФ.

Водночас, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний прокоментував втрати російських окупантів у війні з Україною. За його словами, країна-агресор втратила, щонайменше, 150 тисяч осіб загиблими.

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