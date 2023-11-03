У Білому домі відреагували на статтю Залужного про війну в Україні

Джон Кірбі зазначив, що в процесі війни змінюються потреби сторін, зокрема щодо систем озброєнь, які партнери надають Україні.

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Білий дім відреагував на статтю Залужного / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот, 128 окрема гірсько-штурмова Закарпатська бригада

Видання The Economist опублікувало дві публікації з головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним. В одній статті генерал розмірковує про те, як виграти війну з Росією, в іншій - розповідає про технологічний прорив, який необхідний для перемоги України. Координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі охарактеризував статтю генерала Залужного як один з важливих аргументів, який підтверджує нагальну необхідність подальшої підтримки України.

"Я думаю, що це підкреслює, наскільки важливо, щоб ми продовжували підтримувати Україну. Ми розвиваємося і вже еволюціонували в контексті того, чим ми забезпечуємо Україну, так само як розвивалася і сама війна. І я підозрюю, що цей процес триватиме", - сказав Кірбі під час пресбрифінгу у Вашингтоні, передає Укрінформ.

Кірбі також зазначив, що в процесі війни змінюються потреби сторін, зокрема щодо систем озброєнь, які партнери надають Україні.

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Він підкреслив, що задовольняти актуальні потреби було б надзвичайно легше, якби Конгрес ухвалив запит президента Байдена з додатковим фінансуванням, зокрема з підтримкою України.

Координатор Ради нацбезпеки Білого дому також зазначив, що цей пакет передбачає не лише нові можливості для України, але також поповнення коштів самих Сполучених Штатів.

Стаття Залужного для The Economist

Україні загрожує затяжна окопна війна, яка може виснажити українську державу. Про це заявив головнокомандувач Збройних сил України, генерал Валерій Залужний в інтерв'ю журналу The Economist.

"Для того, щоб вийти з цього глухого кута, нам потрібно щось нове, на зразок пороху, який винайшли китайці та яким ми досі вбиваємо один одного", - сказав Залужний.

Також Головнокомандувач ЗСУ назвав 5 пунктів, які необхідні Україні для перемоги над РФ.

За словами Залужного, до кінця 2023 року країна-агресор Росія може збільшити чисельність авіації, створивши нові штурмові ескадрильї. Однак це не допоможе РФ отримати повне панування в повітрі.

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