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Стає ізгоєм: експерт розповів, як після війни реагуватимуть на РФ у світі

17 квітня 2022, 21:42

За словами Іларіонова, Росія вже схильна до цілої низки санкцій, і вони будуть розширюватися і посилюватися.

Андрій Ілларіонов
Андрій Ілларіонов / УНІАН

Економіст, старший науковий співробітник Центру політики безпеки у Вашингтоні, президент Інституту економічного аналізу Андрій Ілларіонов розповів, як після війни в Україні зміниться роль і вплив РФ у світі.

"Вплив Росії в світі вже зараз радикально скоротився і буде скорочуватися далі. Росія виключена зі значної кількості міжнародних організацій. Цей процес триватиме", - розповів Ілларіонов під час чату на Главреді.

За словами Іларіонова, Росія вже схильна до цілої низки санкцій, і вони будуть розширюватися і посилюватися.

"Росія при путінському режимі стає ізгоєм світової спільноти. Її статус наближається до статусу Ірану і Північної Кореї. Цей процес триватиме", - зазначив він.

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Війна Росії проти України

Президент РФ Володимир Путін рано вранці 24 лютого оголосив про військове вторгнення на територію України. Російські окупанти не змогли вирішити свої завдання, після чого переключилися на захоплення всіх районів Донбасу. Щоб, схоже, створити видимість "перемоги" в очах росіян.

Радник глави ОП Олексій Арестович раніше заявив, що перша фаза наступу Росії на Донбас вже почалася. Другу фазу вони спробують почати тоді, коли прибуде підкріплення. Атаки йдуть з північного і південного напрямків.

Британська розвідка інформувала, що на Донбасі очікується посилення військових дій. Загострення може відбутися в найближчі 2-3 тижні. За інформацією британців, росіяни спробують просунутися в Краматорську, а також будуть вести бої за південь в Херсоні та Миколаєві.

Журналіст Сергій Гармаш вважає, що якщо Україна здобуде перемогу над Росією на Донбасі, сили української оборони повинні гнати окупантів до самої російської території. Поки Російська держава існує у своїй імперській формі, спокою Україні не буде.

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війна в Україні санкції проти Росії Андрій Ілларіонов війна Росії та України
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