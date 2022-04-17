Військовий експерт назвав два фактори, які заважають наступу окупантів на Донбасі

Як написав відомий австрійський військовий аналітик Томас Купер, всього російським агресорам вдалося зібрати на Донбасі 95 тисяч солдатів (разом з бойовиками).
Є як мінімум два фактори, які гальмують повноцінний російський наступ на Донбасі. Про це написав австрійський військовий аналітик Томас Купер у своєму блог.
Перший - брак солдатів у росіян на Донбасі.
"Враховуючи, що українська армія, як відомо, має вісім регулярних і три бригади територіальної оборони, дислоковані там, плюс ще п'ять регулярних і три бригади територіальної оборони, дислоковані між Харковом і Слов'янськом, якщо це вірно, все це буде означати, що там складають близько 95 000 російських (і сепаратистських) військовослужбовців проти приблизно 57 000 українських військовослужбовців, дислокованих на сході України", ‒ говорить Купер.
Крім того, як говорить аналітик, російському наступу заважає і погода ‒ в тому числі дощі, які розмивають дороги.
"Дехто вже здогадується, що причиною буде відлига, що посилюється безперервними дощами, які роблять будь-який рух по бездоріжжю для колісної техніки особливо проблематичним", - говорить Купер
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Нагадаємо, раніше російський диктатор Володимир Путін змінив командувача наступом на Україну. Тепер операціями керує командувач Південного військового округу-генерал Олександр Дворніков, у якого великий досвід російських операцій в Сирії.
Раніше повідомлялося, що війська Росії намагатимуться захопити Маріуполь до 9 травня. Як розповів радник очільника Офісу президента Олексій Арестович, вони можуть кинути всі свої сили для цього, оскільки загрузли через міцну оборону міста українськими захисниками.
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