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"Кат Алеппо" завалить позиції ЗСУ тілами орків: експерт пояснив методи командувача наступом РФ

17 квітня 2022, 10:56

За словами військового експерта Юрія Федорова, Дворніков не зможе бомбити міста України так, як робив це у Сирії.

российские военные, российский солдат в Ростовской области
Експерт пояснив методи командувача наступом РФ Олександра Дворнікова/ Reuters

Російський генерал Олександр Дворніков, якого в РФ нещодавно призначили командувачем усієї операції вторгнення в Україну, раніше прославився жорстокими атаками на мирних жителів під час бойових дій в Сирії.

Через проявлену в Сирії жорстокість його тепер називають "катом Алеппо" або "м'ясником Алеппо". Про це розповів військовий експерт Юрій Федоров в інтерв’ю Обозревателю.

Федоров розповів, якими методами Дворніков може діяти під час війни Росії в Україні і пояснив, чим ситуація в нашій державі відрізняється від тієї, яка була в Сирії.

"Про нього говорять як про генерала жуківської формації, тобто він може завалювати й завалюватиме трупами своїх солдатів позиції противника в умовах наступу. Коли він командував у Сирії російським угрупуванням, він використав його для бомбардувань. Поки він командував, російські літаки справді бомбили населені пункти, які перебували під контролем повстанців, зокрема місто Алеппо. За рахунок цього він отримав прізвисько "кат Алеппо" або "м'ясник Алеппо", – каже військовий експерт.

Ситуація в Україні зараз відрізняється від сирійської, каже Федоров, адже сирійські повстанці не мали тоді і не мають зараз жодних засобів протиповітряної оборони. Російська авіація бомбила їх цілком безкарно.

"Зараз я не впевнений, що авіація зможе так само безкарно бомбити Україну. Я навіть упевнений, що не зможе", – зазначає Федоров.

Українські військові від початку широкомасштабного вторгнення Росії на територію нашої держави збили уже понад 150 російських літаків. Для РФ це втрата не тільки і не стільки повітряних суден, як підготовлених пілотів.

"Не просто випускників, а льотчиків, які мають досвід участі у бойових діях, мають тривалий досвід підготовки, здатні ухилятися від засобів ППО, боротися з літаками противника тощо. Це льотчики дуже високої кваліфікації, як і скрізь у світі", – зазначає експерт.

Путін змінив командувача наступом на Україну

Раніше стало відомо, що російський диктатор змінив командувача наступом на Україну. Тепер операціями керує командувач Південного військового округу – генерал Олександр Дворніков, у якого великий досвід російських операцій в Сирії.

У США відреагували на призначення Росією генерала Олександра Дворнікова новим командувачем наступом на Україну. В Сполучених Штатах стверджують: варто очікувати, що новий головнокомандувач здійснюватиме нові жорстокі атаки на мирних жителів, адже він вже став відомий такою поведінкою на інших театрах бойових дій, зокрема, у Сирії.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Федоров розповів, що Росія в останні два тижні через свої військові провали переглянула стратегічні цілі війни в Україні. Якщо спочатку Кремль ставив собі завдання захопити Київ та інші великі міста, змістити керівництво України і призначити на їхнє місце нових персонажів, котрі будуть лояльні до Росії, то тепер такі завдання уже не ставляться. Зараз новою ціллю Путіна є досягти військового успіху на Донбасі.

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