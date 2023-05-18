Систему Patriot, яку "знищили" окупанти, вже полагодили - Пентагон

Зенітний ракетний комплекс Patriot вже знаходиться в повній бойовій готовності.

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Пошкоджену систему Patriot вже полагодили / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Defense.gov/John Hamilton

Систему ППО Patriot, про "знищення" якої говорили російські окупанти, вже полагодили. Вона знаходиться в повній бойовій готовності. Про це заявила заступник спікера Пентагону Сабіна Сінгх, повідомляє кореспондент Європейської правди.

Таким чином США офіційно підтвердили, що система Patriot отримала пошкодження під час ракетної атаки 16 травня.

"Можу підтвердити, що одна система Patriot була пошкоджена, але тепер вона полагоджена і знаходиться в повністю робочому стані", – сказала вона.

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Сабіна Сінгх заявила, що мова йшла про "незначні пошкодження".

ЗРК Patriot Patriot - американська система. Вона є в арсеналі США і ряду країн НАТО. Комплекс прийняли на озброєння сорок років тому і з тих пір кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети і безпілотники. Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п'яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають. Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США. Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (включає в себе: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 зур з удосконаленим наведенням GEM-t, 10 комплектів РЛС з фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі). Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.

Пошкодження системи Patriot - що відомо

Вночі у вівторок, 16 травня, російські окупанти атакували Україну з північного, південного та східного напрямків 18 ракетами різних типів повітряного, морського та наземного базування.

З шести літаків МіГ-31к було випущено шість аеробалістичних ракет Х-47м2 "Кинджал", 9 крилатих ракет "Калібр" - з кораблів у Чорному морі й три ракети наземного базування (С-400, "Іскандер-М").

Всі 18 ракет знищено силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗС України.

У Міноборони країни-агресора заявили, що "Кинджал" влучив у Patriot.

В Міноборони України з гумором відреагували на таке твердження спікера російського оборонного відомства Ігоря Конашенкова.

"Пресслужба Міноборони Росії могутніша за армії більшості країн. Росії навіть не потрібна армія, щоб завоювати весь світ; її державні ЗМІ та прессекретар Міноборони Конашенков більш ніж адекватні", – йдеться у Twitter МО України.

Представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заспокоїв українців, пояснивши, що знищити Patriot за допомогою "Кинджалів" неможливо.

"Я хочу сказати: не переживайте за долю Patriot", - сказав він.

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