УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Систему Patriot, яку "знищили" окупанти, вже полагодили - Пентагон

Ангеліна Підвисоцька
18 травня 2023, 21:35 оновлено 18 травня, 22:13
129
Зенітний ракетний комплекс Patriot вже знаходиться в повній бойовій готовності.
Patriot
Пошкоджену систему Patriot вже полагодили / Колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Defense.gov/John Hamilton

Систему ППО Patriot, про "знищення" якої говорили російські окупанти, вже полагодили. Вона знаходиться в повній бойовій готовності. Про це заявила заступник спікера Пентагону Сабіна Сінгх, повідомляє кореспондент Європейської правди.

Таким чином США офіційно підтвердили, що система Patriot отримала пошкодження під час ракетної атаки 16 травня.

"Можу підтвердити, що одна система Patriot була пошкоджена, але тепер вона полагоджена і знаходиться в повністю робочому стані", – сказала вона.

відео дня

Сабіна Сінгх заявила, що мова йшла про "незначні пошкодження".

ЗРК Patriot

Patriot - американська система. Вона є в арсеналі США і ряду країн НАТО. Комплекс прийняли на озброєння сорок років тому і з тих пір кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети і безпілотники.

Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п'яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають.

Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США.

Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (включає в себе: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 зур з удосконаленим наведенням GEM-t, 10 комплектів РЛС з фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі).

Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.

Пошкодження системи Patriot - що відомо

Вночі у вівторок, 16 травня, російські окупанти атакували Україну з північного, південного та східного напрямків 18 ракетами різних типів повітряного, морського та наземного базування.

З шести літаків МіГ-31к було випущено шість аеробалістичних ракет Х-47м2 "Кинджал", 9 крилатих ракет "Калібр" - з кораблів у Чорному морі й три ракети наземного базування (С-400, "Іскандер-М").

Всі 18 ракет знищено силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗС України.

У Міноборони країни-агресора заявили, що "Кинджал" влучив у Patriot.

В Міноборони України з гумором відреагували на таке твердження спікера російського оборонного відомства Ігоря Конашенкова.

"Пресслужба Міноборони Росії могутніша за армії більшості країн. Росії навіть не потрібна армія, щоб завоювати весь світ; її державні ЗМІ та прессекретар Міноборони Конашенков більш ніж адекватні", – йдеться у Twitter МО України.

Представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заспокоїв українців, пояснивши, що знищити Patriot за допомогою "Кинджалів" неможливо.

"Я хочу сказати: не переживайте за долю Patriot", - сказав він.

Інші новини:

війна в Україні Пентагон вторгнення Росії ракетний удар ЗРК Patriot
Реклама

Головне за день

Росія веде велику стратегічну підготовку до нових наступальних операцій - Маломуж

Росія веде велику стратегічну підготовку до нових наступальних операцій - Маломуж

22:46 Україна
Готуємо наступ: Зеленський терміново зібрав військовий кабінет

Готуємо наступ: Зеленський терміново зібрав військовий кабінет

21:46 Україна
Систему Patriot, яку "знищили" окупанти, вже полагодили - Пентагон

Систему Patriot, яку "знищили" окупанти, вже полагодили - Пентагон

21:35 Україна
Всі головні новини

Останні новини

22:46

Росія веде велику стратегічну підготовку до нових наступальних операцій - Маломуж

21:52

Краща з найкращих: Джамала потрапила до трійки найяскравіших переможців ЄвробаченняВідео

21:46

Готуємо наступ: Зеленський терміново зібрав військовий кабінетВідео

21:35

Систему Patriot, яку "знищили" окупанти, вже полагодили - Пентагон

21:33

На Луганщині нацгвардієць з позивним "Лютий" вправно приземлив рідкісний російський БПЛАВідео

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

21:14

Чому 20 травня кімнатні рослини можуть принеси великі біди: прикмети і що не можна робитиВідео

21:00

Пентагон переоцінив вартість зброї: у США ще є гроші для військової допомоги - Reuters

20:51

Максим Галкін похвалився худенькими ніжками Алли Пугачової

20:30

Як правильно лаятися українською: цікавий урок від АвраменкаФотоВідео

Реклама
20:21

Столтенберг назвав місяць, коли питання передачі Україні винищувачів зрушить з мертвої точкиВідео

20:18

ЗСУ серйозно просуваються: Маляр розповіла про ситуацію в БахмутіВідео

20:06

Справжній обман зору: лише одиниці знайдуть окуляри за 15 секунд

19:59

Катерина Репяхова здивувала химерною обіцянкою після скандалу зі спецперепусткою

19:57

Глава Міноборони Норвегії зробив дивну заяву про передачу Україні F-16Відео

19:45

Опухла і в трениках: коханка Путіна Кабаєва з'явилася на публіці

19:17

Сміялися всі: окупант розсмішив військових розповіддю про "витончене" взяття в полонВідео

18:52

"Хлопці будуть розривати "сусідів": астролог назвала місяць ганьби для Росії - гороскоп для ЗСУВідео

18:31

Очистить підлогу і нейтралізує запах в будинку: 6 несподіваних способів використовувати сіль

18:29

Краще зняти і не одягати: куди подіти обручку після розлученняВідео

18:18

ЗСУ підуть у два контрнаступи - влітку та восени - СвітанВідео

Реклама
18:00

Головоломка для людей з високим IQ: лише справжні генії знайдуть помилку на зображенні кабінету

17:46

"Дивак і путінський підлабузник": експомічник Джонсона розповів, як той розкритикував Макрона

17:43

Мінімум 28 тисячі гривень: в Україні підвищують зарплати медикамВідео

17:30

​​​​​​​Як швидко зварити горохове пюре: секрет ніжної і насиченої страви

17:24

Мрія нездійсненна: експерт розповів, чи зможе РФ вдарити по "центрах ухвалення рішень"

17:20

Помилка, якої припускається більшість людей: що буде з джинсами, якщо їх часто прати

17:10

Софія Ротару підтримала українців та показала яскраве фото

16:58

Червінський планував отримати $500 тисяч за викрадення російського літака – розслідування ЗМІВідео

16:58

"Вік, стрес, робота шкідлива": у ГУР розповіли, наскільки серйозна хвороба у ЛукашенкаВідео

16:55

ЗСУ пішли на штурм у Бахмуті: окупанти несуть величезні втратиВідео

16:45

Ксенія Мішина вибачилася перед українцями за те, що виклала в Мережу відео роботи ППО в Києві

16:43

Моторошна жара + 30: в Україну мчить неймовірне пеклоВідео

16:20

Найвідоміший вчитель України Авраменко радить, як уникати суржику в мовленніВідео

16:13

Заарештована... заочно: Машу Єфросиніну судили і оголосили в розшук у Москві

16:12

"Контрнаступ почався": до 7 червня можуть бути один або кілька проривів – СвітанВідео

16:07

Найніжніше м'ясо з хрусткою скоринкою зведе з розуму: як запекти курку на банці

15:56

"Питання кількох тижнів": полковник назвав точний місяць, коли вирішиться ситуація в БахмутіВідео

15:38

Росія ракетами обстрілює Харків: чути сильні вибухи, під завалами можуть бути людиВідео

15:25

Потраплять у вир кохання: 3 знаки зодіаку, які зустрінуть свою половину в червні

15:20

3 помилки споганять все блюдо: рецепт шикарного салату, який готується дуже швидкоВідео

Реклама
15:11

Дженніфер Лопес розповіла, чому відчуває себе винуватою перед своїми дітьми

15:01

"Помста за певні дії": Князєв прокоментував судову справу проти ньогоФото

14:26

Що написати найкращому другові на День народження: щирі слова та унікальні листівки

14:21

Світ навиворіт - Колумбія: Комаров здійснить мрію справжнього колумбійського супергероя

14:19

Не пропустіть щасливий день, коли можна залучити гроші: прикмети 19 травня і що не можна робитиВідео

14:17

Любителі Mcdonald's дізналися, для чого потрібні опуклості на кришках: здивуванню немає меж

13:53

ЗСУ знищили барда і автора команди КВК "Уральські пельмені"

13:52

Хочуть вгатити по "символічних місцях Києва": Данілов пояснив цілі нових ракетних атак РФВідео

13:39

У Берліні відмінили концерт Павліка через скандал із спецперепусткою

13:34

Лоліта показала свою особливу дочку - їй вже 24 роки

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини Харкова
Війна з Росією
Ядерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад РосіїКонтрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війна
Цікаве
Оптичні ілюзіїГоловоломкиТести по картинці
Персони
Кирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новини
Привітання
З днем народження синаЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловікові
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
Лайфхаки
ПранняКімнатні рослиниСад та городУсе про салоПрибирання
Мода та краса
Гарний манікюрЖіночі стрижкиМода 2023Фарбування волоссяМодні помилки
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти