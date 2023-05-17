Ігнат розкрив деталі, чому ЗРК Patriot неможливо знищити 'Кинджалом'

Речник Повітряних сил ЗСУ розповів про специфіку Patriot та чи можливо за допомогою "Кинджалів" знищити дивізіон.

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Ігнат прокоментував знищення Patriot / колаж Главред: фото: defense.gov, armyinform.com.ua

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат заспокоїв українців, пояснивши, що знищити Patriot за допомогою "Кинджалів" неможливо.

Ігнат наголосив, що у Повітряних силах узагалі не збиралися реагувати на безглузді заяви Конашенкова. Особливо з урахуванням того, що він "уже 8 разів поспіль весь склад нашої авіації" знищив. Речник під час телемарафону зауважив, що якби в України була така кількість повітряних суден, які буцімто "знищили" російські окупанти, то ми б уже здобули перемогу.

"Я хочу сказати: Не переймайтеся за долю Patriot", - наголосив Ігнат.

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Він також пояснив, чим саме є ця ЗРК, яку називають то комплексом, то батареєю, то дивізіоном, то просто системою. Ігнат зазначив, що дивізіон складається з командного пункту, радара, а також самих пускових установок.

"У командному пункті сидить бойова обслуга. Вона займається відстеженням цілей, отримує інформацію про ситуацію у повітрі у зоні своєї відповідальності. Працювати командний пункт може у трьох режимах: ручному, напівавтоматичному й автоматичному. Останній дозволяє без втручання людини збивати повітряні цілі, що й було у ніч проти 16 травня, - додав речник.

Хто такий Юрій Ігнат Український військовослужбовець, полковник Збройних сил України, речник Повітряних сил ЗСУ, учасник російсько-української війни. Кавалер ордена Данила Галицького (2022). Юрій Ігнат закінчив Львівський інститут при Національному університеті "Львівська політехніка" (з 2009 року - окрема Національна академія сухопутних військ) за спеціальністю "Військова журналістика". Станом на 2017 рік — начальник відділу редакції Повітряних сил Центрального друкованого органу Міністерства оборони України "Народна армія". Нині — начальник служби зв'язків з громадськістю Командування Повітряних сил Збройних сил України.

Крім того, дивізіон має радар і до 8 пускових установок. Кожна оснащена чотирма транспортно-пусковими контейнерами. І слід розуміти, що ці установки розташовані окремо одна від одної, щоб забезпечувати бойову роботу. Власне, пуски ракет.

"Знищити систему якимось там "Кинджалом", ну це неможливо. Тому все, що там вони розповідають, я думаю, що хай залишиться в їхньому архіві пропаганди", - підкреслив він.

ЗРК Patriot Patriot - американська система. Вона є в арсеналі США і ряду країн НАТО. Комплекс прийняли на озброєння сорок років тому і з тих пір кілька разів серйозно модернізували. Він ефективно збиває крилаті ракети і безпілотники. Комплекс Patriot може контролювати до півсотні цілей і при цьому стріляти одночасно по п'яти з них. При цьому розмір і висота польоту ракети, літака або дрона, які треба збити, особливого значення не мають. Універсальний засіб протиповітряної оборони позиційних районів військ на середніх і великих висотах. Забезпечує протиракетну оборону (ПРО) на рівні армії США. Вартість поставки 9 батарей (по 4 ПУ на батарею) систем Patriot може доходити до $9 млрд (включає в себе: 36 ПУ ЗУР PAC-3 (9 батарей по 4 ПУ), 288 ЗУР PAC-3, 216 зур з удосконаленим наведенням GEM-t, 10 комплектів РЛС з фазованою решіткою, 10 контрольних станцій захоплення цілі). Вартість пуску однієї ракети становить близько 3 млн дол. США.

Patriot в Україні

Нагадаємо, що у Росії після нічної ракетної атаки по Україні зганьбились заявою про "знищення" Patriot. Там заявили, що під час обстрілу Києва їх ракета "Кинджал" нібито знищила комплекс.

США офіційно відреагували на інформацію про пошкодження Patriot. У США зазначили, що допомогли б Україні, якби російські окупанти дійсно пошкодили Patriot.

ЗРК Patriot вперше збив гіперзвукову ракету РФ Кинджал. Підрозділи Повітряних сил Збройних сил України зуміли знищити гіперзвукову ракету російських окупантів Х-47 "Кинджал".

Дивіться відео про масштабну ракетну атаку над Києвом:

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