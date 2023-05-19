Нічна атака на Київ: окупанти застосували дрони "Шахед", всі цілі знищено силами ППО

РФ атакувала столицю України в кілька хвиль з короткими інтервалами. Такою тактикою окупанти намагаються виснажити сили ППО України.

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Російські окупанти атакували Київ дронами / Колаж: Главред, фото: Міноборони РФ , defence-ua.com

У ніч на 19 травня російські окупанти вдесяте з початку травня атакували з повітря Київ, застосувавши іранські дрони-камікадзе типу Shahed. Ураїнські системи протиповітряної оборони знищили всі ворожі повітряні цілі. Про це повідомив у Telegram начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко.

"Десята повітряна атака на столицю за 19 днів травня! З інтервалом між останніми – менше доби. Така травнева інтенсивність "повітряного вогню" ворога по Києву. Остання повітряна тривога в столиці пов'язана із застосуванням агресором БПЛА", - йдеться у повідомленні.

РФ атакувала столицю України в кілька хвиль, з короткими інтервалами між атаками. Такою тактикою окупанти намагаються виснажити сили ППО України, а також психологічно вплинути на цивільне населення.

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"Всі виявлені повітряні цілі, що рухалися в напрямку Києва, були знищені силами і засобами нашої протиповітряної оборони. Удари по Києву не допущені! Дякую захисникам неба за чудову роботу! Дані оперативного відомості оновлюються і уточнюються", - написав начальник КМВА.

Ракетні атаки РФ на Україну

Вночі 18 травня російські окупанти атакували Україну ракетами і дронами. По всій країні оголошувалася повітряна тривога. Вибухи прогриміли в Києві, Одесі, Харкові, Вінницькій та Хмельницькій областях.

У Повітряних силах України повідомили, що в ніч на 18 травня російські окупанти випустили 30 крилатих ракет морського, повітряного та наземного базування. 29 з них збиті захисниками українського неба.

16 травня російські окупанти атакували Україну з північного, південного та східного напрямків 18 ракетами різних типів повітряного, морського та наземного базування.

Всі 18 ракет знищено силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил ЗС України.

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