"США - на боці агресора": експерт дав похмурий прогноз щодо переговорів в Ер-Ріяді

Росія не готова обговорювати жодних компромісів і жодних територіальних поступок, вважає Кочетков.

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Олександр Кочетков дав похмурий прогноз щодо переговорів в Ер-Ріяді / Колаж: Главред, фото: Telegram-канал А. Єрмака, скріншот

Що сказав Олександр Кочетков:

Росія вимагає повної капітуляції України

Україна нічого не заборгувала Сполученим Штатам за війну

Позиція України - підтримувати територіальну цілісність і суверенітет

Українська делегація на переговорах з американцями в Саудівській Аравії матиме справу з країною, яка виступає на боці Росії. Делегація США на зустрічі робитиме все, щоб Україна погодилася на ті пропозиції, які йдуть із Кремля. Таку думку в інтерв'ю Главреду висловив політичний аналітик Олександр Кочетков.

"Незалежно від варіантів, це будуть неуспішні для України переговори. Тому що вихідні умови не передбачають чогось успішного. Фактично ми матимемо справу не з представниками незалежного арбітра чи посередника в особі Сполучених Штатів. Ні, ми матимемо справу зі Сполученими Штатами, які виступають на боці Росії. Вони можуть тиснути, вмовляти, наказувати - все, що завгодно, щоб Україна погодилася на ті пропозиції, які йдуть від Росії", - вважає Кочетков.

На його думку, йдеться про втрату територій, внутрішньополітичні питання, вибори, статус російської мови, амністію всіх, хто свого часу співпрацював із Росією, дозволяючи їм брати участь у виборах тощо, а це те ж саме, що було в Стамбулі, тільки в гіршій формі.

"Позиція США, які фактично підтримують Росію, підтверджується тим, що їхні офіційні особи на чолі з Трампом заявляють: "Це останній шанс для України продемонструвати готовність до миру". А що означає "готовність до миру"? Це означає згоду України на будь-які умови, які пропонує Трамп та інші західні політики, які чомусь вважають себе партнерами", - каже експерт.

Водночас Росія, на його думку, чітко зафіксувала свою позицію: вона не готова обговорювати жодних компромісів, жодних територіальних поступок чи припинення вогню, яке могло б дати Україні час перегрупуватися. Росія вимагає тільки повної капітуляції.

"У цих умовах важко домовитися і навіть продемонструвати "готовність до миру". Якщо ми навіть сказали "але", Трамп починає кричати, мовляв, Україна не готова, тоді як Путін, мовляв, готовий. Нібито він особисто йому про це сказав. Але де, що і як сказав Путін? Чи виконав він це, адже він уже неодноразово брехав: казав, що не нападе на Україну, і все одно напав. Це загалом негативна ситуація з невтішними прогнозами. Від України вимагатимуть рамкову угоду щодо корисних копалин. При цьому жодних гарантій миру не буде. Україну примушуватимуть до капітуляції, а також ця угода передбачає, що все, що зараз наше, належатиме США", - вважає експерт.

За його словами, на сьогодні Україна нічого не заборгувала Сполученим Штатам за війну.

"Не існує жодного документа, який фіксує борг України перед Сполученими Штатами за військову чи фінансову допомогу. Ми нічого не заборгували. Однак після цієї угоди нам можуть нав'язати фантастичний борг - від 500 мільярдів до трильйона доларів за допомогу, яку нам, по-перше, не надавали. А по-друге, в обмін на визнання цього боргу нам не надають ані гарантій безпеки, ані допомоги, ані повертають фінансову чи військову підтримку - не роблять нічого. У результаті нас оголошують боржниками, нас змушують погодитися на всі умови, які пропонує Росія. А якщо ми відмовимося, я не здивуюся, якщо США почнуть - поки неофіційно, але натяки вже є - допомагати Росії воювати проти України", - вважає Кочетков.

Він також нагадав, що припинення постачання зброї, як вважали в Білому домі, не призвело до падіння фронту.

"Наступний крок - це військова допомога Росії. Наприклад, передачею розвідувальної інформації, постачанням боєприпасів тощо. Усім, чим зможуть, щоб домогтися свого. А саме, щоб ми опинилися в позиції вічного боржника, щоб нам у будь-який момент можна було виставити "лічильник", який постійно збільшує борг. Це не український чи російський борг, це штучно створений борг Сполученими Штатами, які хочуть запропонувати такі умови. Вихідні позиції Росії - не погоджуватися ні на що, крім беззастережної капітуляції України. Їхня мета навіть ширша - не тільки Україна, а й руйнування НАТО і повернення до кордонів 1997 року, тобто повна капітуляція і України, і Європи. І НАТО загалом", - каже експерт.

На його думку, позиція України - підтримувати територіальну цілісність і суверенітет.

"І це абсолютно не вкладається у бачення, і немає жодного компромісу між позиціями Росії, США, України та Європи. єдине, що ці переговори можуть продемонструвати позитивного, - це остаточне усвідомлення того, що сталося зі США. Остаточна кристалізація їхньої позиції може бути єдиним позитивним моментом: Сполучені Штати виступають на боці агресора, і не дуже це приховують", - резюмує він.

Дивіться інтерв'ю Кочеткова:

Зустріч України і США в Саудівській Аравії - головні новини за темою:

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Хто такий Олександр Кочетков Олександр Кочетков - аналітик, політтехнолог, іміджмейкер. У минулому інженер-конструктор КБ "Південне" і заступник керівника прес-служби президента України.

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