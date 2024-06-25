США думають про відправку в Україну військових підрядників: як це допоможе ЗСУ

Присутність американських фахівців насамперед прискорить ремонт західного озброєння - його не доведеться відправляти за кордон.

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Відправка американських військових в Україну Байденом навіть не обговорюється / Колаж Главреда. Фото: instagram.com/usarmy

Білий дім близький до відправки в Україну американських військових підрядників. Про підготовку рішення щодо зняття існуючої заборони пише CNN з посиланням на чотирьох чиновників США.

Як пише видання, це буде ще одне значне зрушення у політиці команди Байдена щодо війни в Україні, оскільки Вашингтон бажає забезпечити ЗСУ військову перевагу перед Росією.

Але рішень щодо цього поки що "ніяких не ухвалено" і будь-які висновки "передчасні", зазначають співрозмовники журналістів.

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У разі позитивного рішення Пентагон зможе надавати контракти американським оборонним компаніям працювати на території України. Згідно з ідеєю, це має прискорити обслуговування озброєння, переданого ЗСУ Заходом, зокрема літаків F-16.

Зі свого боку, компанії повинні будуть забезпечити своїм співробітникам безпеку і знизити ризики, пов'язані з діями Росії.

Заборону вирішили переглянути у зв'язку з просуванням Росії на полі бою і застопореною в Конгресі допомогою.

Компанії, які претендують на контракти, повинні будуть розробити надійні плани зниження ризиків для зниження загроз своїм співробітникам, сказав чиновник.

За словами співрозмовників, такої присутності американських фахівців, як в Іраку або в Афганістані, не буде. Спершу очікується відправка "від кількох десятків до кількох сотень підрядників".

Що відомо про CNN? CNN - одна з провідних телерадіокомпаній світу. Була заснована в 1980 р. Тедом Тернером виключно як телевізійне агентство новин. Наразі розташована в м. Атланта, штат Джорджія, США. CNN першою почала цілодобове мовлення у 25-ту річницю свого заснування, 1 червня 2005 року, пише Вікіпедія.

Військова допомога США - Білий дім зняв червоні лінії

Після проблем із затвердженням нової допомоги Україні Конгресом та успіхів російської армії Адміністрація Байдена зняла низку обмежень, які до цього були "червоними лініями".

Навесні Вашингтон нарешті відправив далекобійні ATACMS до 300 км для ударів по військових об'єктах росіян у Криму. Дискусії в Білому домі розпочалися після того, як Китай почав постачати Росії високі технології, а КНДР - допомагати Москві балістичними ракетами.

Потім Америка на тлі наступу РФ у Харківській області дозволила бити її озброєнням по російській території, що межує з Харківщиною.

Нещодавно радник Байдена Джейк Салліван, який багато в чому формує політику Білого дому щодо війни в Україні, уточнив, що радіус застосування зброї США по РФ розширено і на інші прикордонні регіони країни-агресора.

Україна все ще не може використовувати по Росії американське далекобійне озброєння, а Штати категоричні щодо відправки в Україну своїх військ.

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