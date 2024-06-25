Опади будуть у деяких областях: де найближчим часом литимуть грозові дощі

Синоптики прогнозують сонячну та суху погоду протягом всього тижня.

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Прогноз погоди в Україні на 26 червня / фото: pixabay

Погода в Україні 26 червня буде грозовою, але лише у деяких областях. Там синоптики прогнозують дощі. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Синоптик Наталка Діденко стверджує, що 26 червня буде сонячно та сухо. Така погода протримається протягом тижня. За її даними, дощі будуть у Карпатах, а у вечері - в Сумській, Полтавській та Харківській областях. Температура повітря підвищиться до 30 градусів тепла. Після цього температура почне підвищуватися.

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія. відео дня

Прогноз погоди в Україні на 26 червня / фото: ventusky

Погода 26 червня

В Україні 26 червня буде манлива хмарність. Синоптики в цей день прогнозують грозові дощі у Карпатах та на крайньому сході країни. Вітер в цей день буде північний та південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 12-17°, вдень 22-27°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +11

За даними meteoprog, 26 червня в Україні буде дощова погода. Найтепліше буде в Херсонській області. Там температура повітря підвищиться до +16...+29 градусів. Найнижча температура буде у Сумській області. Там температура повітря підвищиться до +11...+23 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 26 червня / фото: meteoprog

Погода 26 червня у Києві

У Києві 26 червня буде мінлива хмарність. Синоптики в цей день опадів не прогнозують. У цей день вітер буде північний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура по області вночі 12-17°, вдень 22-27°; у Києві вночі близько 15°, вдень 25-27°", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 26 червня / фото: meteoprog

Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

Погода в Україні – останні новини

Раніше метеоролог Ігор Кібальчич розповів, якою буде погода у червні 2024 року. Погода у перший місяць літа буде теплою, але в окремі дні спека може сягати +31…+36 градусів. Водночас можуть бути град, сильні шквали, часом навіть смерчі.

Метеорологиня Віра Балабух повідомила, що погода в Україні влітку 2024 року може бути теплою, але не спекотною. За її словами, середня за сезон температура повітря може бути на 1-2 градуси вищою за норму.

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