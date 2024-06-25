Графіки вимкнення світла на 26 червня: у які години обмежень буде більше

В Україні у середу, 26 червня, будуть діяти графіки погодинних вимкнень електроенергії. Про це повідомляє Укренерго.
Енергетики будуть вимикати світло для побутових та промислових споживачів. 26 червня графіки будуть застосовані протягом всієї доби, однак з 17:00 до 23:00 обсяг обмежень буде найбільшим.
"Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури не обмежується", - йдеться у повідомлення.відео дня
Що відомо про "Укренерго"?
ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.
Відключення світла в Україні – останні новини
Нагадаємо, прем'єрміністр Денис Шмигаль заявив, що наслідки атак Росії на українську енергетику мають довгостроковий характер. Тому відключення електроенергії стане частиною життя українців на наступні роки.
Також у липні цього року ситуація з відключенням електроенергії може погіршитися і світла може не бути до 10 годин підряд. Цей режим триватиме до вересня, коли знову запрацюють два енергоблоки атомних електростанцій після ремонту.
Як повідомляв Главред, Росія вивела з ладу або захопила понад половину українських електростанцій. До вторгнення 2022 року Україна виробляла близько 55 ГВт електроенергії, але ця потужність впала нижче 20 ГВт через атаки та окупацію.
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